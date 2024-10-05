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США підтвердили удари по об'єктах хуситів у Ємені

Субота 05 жовтня 2024 04:07
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США підтвердили удари по об'єктах хуситів у Ємені Фото: США завдали ударів по об'єтах хуситів у Ємені (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військові Сполучених Штатів Америки вчора, 4 жовтня, атакували цілі у підконтрольних хуситам районах Ємену. Під удари потрапили понад десять військових об'єктів бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У заяві американського військового відомства зазначається, що удари по Ємену було завдано у п'ятницю близько 17:00 за місцевим часом.

У CENTCOM розповіли, що сили Центрального командування США завдали ударів по 15 об'єктах хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних бойовикам районах Ємену.

"Ці цілі включали наступальний військовий потенціал хуситів", - передали в американському командуванні.

Також у Центркомі пояснили, що дана операція була проведена з метою захисту свободи судноплавства, та щоб "зробити міжнародні води більш безпечними для США, коаліційних і торгових суден".

Що передувало

Нагадаємо, вчора західна преса повідомила про ракетні удари по двох містах у Ємені. Єменські ЗМІ, пов'язані з хуситами, писали, що під атаку потрапила столиця країни Сана та місто Ходейда.

Пізніше британське видання The Guardian повідомило, що удари по єменській території завдали військові США, й були уражені опорні пункти хуситів, де були системи озброєння, бази та інше обладнання, що належить підтримуваному Іраном угрупованню.

Додамо, хуситські ЗМІ писали, що 7 ударів було завдано по аеропорту в Ходейді і району Катейб, де знаходиться військова база. Ще 4 - по району Сейяна в столиці Сані, і 2 - по провінції Дхамар.

Обстріли хуситів й удари у відповідь

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по військових об'єктах хуситів у Ємені. А перед тим хусити запустили ракету по аеропорту Тель-Авіва. Додамо, що 27 вересня також стало відомо про ракетну атаку хуситів в напрямку Ізраїлю, але повітряна ціль була збита засобами ППО.

Тут варто нагадати, що угруповання єменських хуситів є союзниками Ірану, організацій ХАМАС та "Хезболли", і вони з осені минулого року протистоять як Ізраїлю, так і країнам Заходу, зокрема обстрілюючи комерційні судна.

Військові США та союзники по військовій коаліції регулярно знищують безпілотники та ракети хуситів, що становлять небезпеку в акваторії Червоного моря.

Мід тим зазначимо, що РФ планує передати хуситам партії протикорабельних ракет "Яхонт", також відомих як П-800 "Онікс".

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