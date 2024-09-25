Россия намерена передать йеменским террористам мощные противокарабельные ракеты, - Reuters

Иран выступил посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими хуситами о передаче противокорабельных ракет этой группировке. Сейчас хуситы обстреливают торговые суда в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Семь источников сообщили, что Россия пока не приняла решения о передаче ракет "Яхонт" (также известных как П-800 "Оникс"), которые, по словам экспертов, позволят группировке боевиков более точно поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для защищающих их военных кораблей США и Европы.

The Wall Street Journal сообщил в июле, что Россия рассматривает возможность отправки ракет. О посреднической роли Ирана ранее не сообщалось.

С ноября хуситы неоднократно наносили удары с использованием беспилотников и ракет по судам в важнейших судоходных путях Красного моря, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам в войне с Израилем в секторе Газа.

Они потопили по меньшей мере два судна и захватили еще одно, нарушив мировую морскую торговлю, вынудив судоходные компании перенаправлять грузы, увеличив расходы на страхование судов, курсирующих по Красному морю.

В ответ США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов, однако не смогли остановить атаки группировки.

Два региональных чиновника, осведомленных о переговорах, сообщили, что хуситы и русские встречались в Тегеране по крайней мере дважды в этом году и что переговоры о поставке десятков ракет, имеющих дальность полета около 300 км, продолжаются, а новые встречи в Тегеране ожидаются в ближайшие недели.

Ранее Россия поставляла ракеты "Яхонт" поддерживаемой Ираном организации "Хезболла".

Один из источников сообщил, что переговоры начались при президенте Ирана Ибрагиме Раиси, который погиб в мае в результате крушения вертолета.

"Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт", - сообщил источник в западной разведке. - Иранцы выступают посредниками в переговорах, но не хотят ставить под ними свою подпись".

Ответ на разрешение Украине бить западным оружием по Москве

Россия и Иран развивают более тесные военные связи на фоне войны России против Украины. Ранее в этом месяце Соединенные Штаты заявили, что Тегеран передал баллистические ракеты Москве для использования против Украины.

По словам трех источников, одной из причин, по которой Москва вооружает хуситов, является вероятность того, что западные государства могут разрешить Украине использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что переговоры России и хуситов "судя по всему, связаны с нашей позицией по Украине и тем, что мы готовы или не готовы сделать" в отношении просьб Киева снять ограничения на использование дальнобойного оружия, поставляемого США, для нанесения ударов по целям в глубине территории России.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Москва может направить противникам Запада по всему миру современное оружие дальнего радиуса действия, подобное тому, которое США и их союзники поставляют Украине.

"Яхонт" считается одной из самых совершенных противокорабельных ракет в мире. Она разработана таким образом, чтобы скользить по поверхности моря, избегая обнаружения, со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, что затрудняет ее перехват.