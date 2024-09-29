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ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам хуситов в Йемене, - ЦАХАЛ

Воскресенье 29 сентября 2024 19:59
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ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам хуситов в Йемене, - ЦАХАЛ Фото: израильский военный (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье 29 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по военным объектам хуситов в Йемене. Расстояние до целей составило 1800 км от израильского государства.

Передает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ходе масштабной воздушной операции, основанной на данных разведки, десятки самолетов ВВС Израиля (истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты) нанесли удары по военным объектам хуситов. Атаки были совершены непосредственно в районах Рас-Иса и Худайда в Йемене.

"Среди целей были электростанции и морской порт для импорта нефти, которые использовались террористическим режимом Хути для доставки в регион иранского оружия, а также военных поставок и нефти", - говорится в сообщении.

Как заявили в ЦАХАЛ, удары были нанесены в ответ на недавние нападения хуситов на государство Израиль.

Армия обороны Израиля отметила, что в течение последнего года хуситы действовали под руководством и при финансировании Ирана, а также в сотрудничестве с иракскими ополченцами, "чтобы напасть на государство Израиль, подорвать региональную стабильность и нарушить глобальную свободу навигации".

"ЦАХАЛ намерен продолжать действовать на любом расстоянии - ближнем или дальнем - против всех угроз гражданам государства Израиль", - добавили в сообщении.

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