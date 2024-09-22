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Американские военные уничтожили представлявший угрозу беспилотник хуситов

Воскресенье 22 сентября 2024 04:11
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Американские военные уничтожили представлявший угрозу беспилотник хуситов Фото: военные США уничтожили опасный дрон хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки военные США успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат хуситов, который угрожал военным коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу сил Центрального командования США (USCENTCOM) в соцсети Х.

Отмечается, что хуситы запустили дрон над Красным морем из подконтрольных районов Йемена.

Было установлено, что этот аппарат представлял непосредственную угрозу для американских и коалиционных сил, а также торговых судов в регионе.

"Эти меры были приняты для защиты свободы судоходства и обеспечения большей безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - сообщают военные США.

Атаки йеменских хуситов

С началом войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа, группировка йеменских хуситов при поддержке Ирана начала регулярно обстреливать коммерческие торговые суда, следующие через Аденский пролив и Красное море.

В августе военные США уничтожили два судна йеменских террористов.

В начале сентября хуситы обстреляли несколько нефтяных танкеров, принадлежавших Греции.

На прошлой неделе йеменские террористы выпустили ракету, которая достигла центральной части Израиля, но была сбита силами ПВО.

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