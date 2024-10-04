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В Йемене заявили об авиаударах по двум городам

Пятница 04 октября 2024 18:26
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В Йемене заявили об авиаударах по двум городам Фото: в Йемене прозвучали взрывы (x.com/YEMEN_Militar)
Автор: Иван Носальский

Йемен сегодня, 4 октября, якобы атаковали ракетами. По двум городам "был нанесен авиаудар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, йеменские СМИ, связанные с хуситами, пишут, что по столице Йемена Сане и городу Ходейда были нанесены авиаудары.

Также слухи об авиаударах распространяют и местные жители.

О том, кто именно нанес удары по Йемену, - официальной информации нет. При этом в сети пишут о причастности к атаке США и Британии, а также Израиля.

Что предшествовало

Напомним, после начала израильской операции против ХАМАСа в Секторе Газа в Йемене активизировались хуситы. Они начали атаковать судна в Красном море и Аденском заливе.

В частности, в мае боевики ударили по греческому балкеру под флагом Маршалловых островов. Всего было запущено пять противокорабельных ракет.

Недавно лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути заявил, что его боевики запустили ракету по аэропорту в Израиле якобы в момент приземления самолета с премьером Биньямином Нетаньяху.

При этом израильские военные отметили, что сбили ракету как минимум через полчаса после приземления Нетаньяху. Цель уничтожили "за пределами границ страны".

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