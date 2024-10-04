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США нанесли удары по нескольким частям Йемена, - The Guardian

Украина, Пятница 04 октября 2024 20:14
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США нанесли удары по нескольким частям Йемена, - The Guardian Фото: США нанесли удары по нескольким частям Йемена (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США нанесли удары по нескольким частям Йемена, включая его столицу Сану и портовый город Ходейда. Поражены опорные пункты хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Анонимный американский чиновник, военные США нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене.

По его словам, американские самолеты и корабли нанесли удары по системам вооружения, базам и другому оборудованию, принадлежащему поддерживаемой Ираном группировке, в результате чего были поражены опорные пункты хуситов.

Точное количество целей еще неизвестно, поскольку миссия только заканчивается.

По данным хуситских СМИ, семь ударов были нанесены по аэропорту в Ходейде и району Катейб, где находится военная база, контролируемая хуситами.

Еще четыре удара были нанесены по району Сэйяна в столице Сани, и два удара были нанесены по провинции Дхамар, согласно сообщениям Houthi. Пресс-служба Хути также сообщила о трех авиаударах в провинции Байда к юго-востоку от Саны.

Напомним, что сегодня стало известно об атаке на Йемен. Местные СМИ, связанные с хуситами, пишут, что по столице Йемена Сани и городу Ходейда были нанесены авиаудары.

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