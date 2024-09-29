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Хуситы запустили ракету по аэропорту Тель-Авива, когда Нетаньяху возвращался в Израиль

Воскресенье 29 сентября 2024 02:17
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Хуситы запустили ракету по аэропорту Тель-Авива, когда Нетаньяху возвращался в Израиль Фото: хуситы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером хуситы запустили ракету класса "земля-земля" по аэропорту Тель-Авива. Это произошло в момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся в страну.

Об этом заявил лидер йеменских хуситов Абдул Малик аль-Хути, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и другие СМИ.

По его словам, запуск ракеты был приурочен непосредственно к высадке Нетаньяху в Израиле.

В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что ракета, выпущенная как минимум через полчаса после приземления самолета Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, была сбита средствами ПВО "за пределами границ страны".

Кроме того, в телевизионной речи Абдул Малик аль-Хути поклялся, что смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы "не будет напрасной". Его заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как ливанская террористическая группировка подтвердила, что глава "Хезболлы" был убит в пятницу в результате израильского авиаудара в Бейруте.

"Эти великие жертвы и великая несправедливость не будут напрасными", - сказал лидер хуситов.

Также он добавил, что его поддерживаемые Ираном повстанцы нацелены на "улучшение показателей" после предыдущих ракетных и беспилотных ударов по Израилю.

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