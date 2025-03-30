США переориентируют армию: Китай и Тайвань становятся главным приоритетом

Тайвань становится ключевым вызовом для США: Пентагон меняет военную стратегию и готовится к возможному конфликту с Китаем, а Европе придется самостоятельно защищаться от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В середине марта в Пентагоне распространили документ с грифом "секретно" за подписью министра обороны США Пита Хегсета под названием "Временные стратегические установки национальной обороны". В нем изложена реализация концепции президента Дональда Трампа о подготовке и победе в потенциальной войне с Китаем и защите США от угроз в "ближнем зарубежье", среди которых Гренландия и Панамский канал.

В документе отмечается, что учитывая кадровые и ресурсные ограничения, Минобороны "возьмет на себя риск на других театрах военных действий". Предполагается политика давления на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании от угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

По данным издания, в меморандуме Хегсета вероятное вторжение Китая на Тайвань названо исключительным сценарием с приоритетностью, по сравнению с другими угрозами.

Издание напомнило, что в Стратегии национальной обороны до 2022 года администрации бывшего президента США Джо Байдена, главное внимание уделялось альянсам в противодействии агрессии России. В то же время, в Концепции Хегсета, НАТО должно взять на себя "гораздо большее" распределение бремени для защиты стран Европы от России, поскольку США не будут предоставлять войска из-за концентрации на других регионах мира.

В документе отмечается, что существенное увеличение участия Европы в распределении оборонного бремени, "также гарантирует, что НАТО сможет надежно сдерживать или победить российскую агрессию, даже если сдерживание не удастся, а Соединенные Штаты уже задействованы или вынуждены удерживать силы для сдерживания первичного конфликта в другом регионе".

Запутанный документ и клон Heritage Foundation

Меморандум был передан комитетам по национальной безопасности Конгресса, где республиканцы и демократы назвали его запутанным. Поскольку документ призывает отказаться от присутствия в большинстве стран мира, в частности на Ближнем Востоке, в то же время администрация Трампа сосредоточилась на демонстрации огневой силы и сдерживании хуситов в Йемене, а также давлении на Иран.

"Существует напряженность между "Мы хотим американской силы и военного доминирования в мире" и "Мы хотим быть везде, но также и нигде", - сказал WP ознакомленный с документом помощник конгрессмена.

Издание также отметило, что объем меморандума составляет девять страниц. Некоторые отрывки из него похожи на более длинный отчет фонда Heritage Foundation за 2024 год, а некоторые из них почти идентичны. Один из соавторов доклада является Александр Велес-Грин, который временно исполняет обязанности высшего политического чиновника Пентагона.

В обнародованном в августе прошлого года докладе Heritage Foundation, Пентагону рекомендуется определить три основных приоритета: сдерживание вторжения на Тайвань, оборона страны и увеличение распределения бремени между союзниками и партнерами, как и указано в меморандуме Хегсета.

Помощник конгрессмена отметил журналистам, что сотрудники Капитолийского холма уверены, что на документ повлиял консервативный аналитический центр.

Новое руководство Пентагона по "обороне отрицания" Тайваня предусматривает увеличение присутствия войск с помощью подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и специальных подразделений армии и морской пехоты, а также больший акцент на бомбы, которые уничтожают укрепленные и подземные цели.

План также предусматривает улучшение обороны мест дислокации американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, создание запасов на передовых позициях и улучшение логистики.

Фактор Тайваня

Подчеркивая поддержку сдерживания китайского нападения на Тайвань, документ также призывает "надавить" на Тайбэй, чтобы он "существенно увеличил" свои оборонные расходы. Трамп и его союзники критиковали Тайвань за недостаточное инвестирование в собственную оборону, призывая самоуправляемый демократический остров тратить до 10% своего ВВП на военную готовность - пропорция, значительно превышающая расходы США и их союзников на оборону.

Издание напомнило, что с момента вступления в должность, Трамп уклонялся от ответа на вопрос, позволят ли США Пекину захватить остров силой.

Два человека, знакомых с официальными переговорами на Тайване, сказали, что правительство в Тайбэе пытается наладить отношения с новой администрацией США на фоне растущих сомнений в поддержке Вашингтона, которые усилились после катастрофической февральской встречи в Овальном кабинете Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского.

На прошлой неделе президент Тайваня Лай Чинте заявил, что в рамках капитального обновления военной инфраструктуры, страна увеличит свои расходы на оборону с примерно 2,5% до более 3% ВВП, чтобы успокоить Вашингтон. В ответ Китай выпустил истребители и разместил корабли возле острова, предупредив, что "те, кто играет с огнем, обожжется".

Кроме того, в документе военным лидерам приказывают обеспечить доступ к Панамскому каналу и играть более решительную роль в борьбе с наркоторговлей, защите границ и депортациями, которые обычно реализует Министерство внутренней безопасности.

В меморандуме также содержится призыв к расширению ядерных сил США и национальной противоракетной обороны с помощью системы "Золотой купол" для защиты от ракет большой дальности.