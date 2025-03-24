В Британии считают, что "коалиция желающих" будет нуждаться в поддержке США

Британия и Франция будут нуждаться в поддержке США для развертывания войск в Украине в рамках "коалиции желающих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Джона Гили, которое приводит The Times .

Выступая на заседании парламента Гили отметил, что работа Британии над созданием "коалиции желающих" является важной и масштабной. Однако глава Минобороны признал, что Великобритания и Франция все же потребуют помощи от США для ее реализации в Украине.

"Премьер-министр четко дал понять, что меры безопасности или гарантии для Украины в контексте мирного соглашения потребуют поддержки США. Я выразил твердую позицию по этому поводу в своих разговорах с Гегсетом (министром обороны США - ред.), - отметил Гили.

Он также добавил, что Великобритания решительно настроена и будет вести дальше инициативу по "коалиции желающих".

"Никто не должен сомневаться, что работа, которую Великобритания вместе с Францией возглавляет для формирования коалиции наций, готовых вмешаться и помочь обеспечить длительный мир в любом согласованном соглашении по Украине, является критически важной и масштабной", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

"Коалиция желающих"

Напомним, в начале марта премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

Лондон согласен направить в Украину миротворческий контингент при поддержке авиации. Правительство готовит план мероприятий для обеспечения безопасности стране в рамках мирного соглашения с Россией.

Кроме того, Британия инициирует предоставление "Коалиции желающих" самолетов для сбивания российских ракет над территорией Украины.

Также напомним, Франция была одной из первых европейских стран, которая заявила о возможном участии ее солдат в миротворческой миссии в Украине. Это была инициатива президента страны Эмануэля Макрона. Однако не все во Франции разделяют его мнение.