У Трампа решили сократить бюджет Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и вооруженных сил Соединенных Штатов разработать планы сокращения оборонного бюджета в течение пяти лет. Это предложение, судя по всему, столкнется с внутренним сопротивлением и острой двухпартийной оппозицией в Конгрессе.

Как пишет издание, Хегсет приказал до 24 февраля подготовить предложенные сокращения бюджета на 8% согласно меморандуму, который содержит список из 17 категорий, которые администрация Трампа хочет изъять. Среди них: операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение подводных лодок, односторонних ударных беспилотников и других видов вооружений.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов, и на Капитолийском холме существует широкий консенсус относительно того, что значительные расходы необходимы для сдерживания угроз, в частности, со стороны Китая и России. В случае полного принятия предложенные сокращения составят десятки миллиардов долларов в каждый из следующих пяти лет.

WP отмечает, что бюджетная директива Хегсета следует за отдельным распоряжением администрации Трампа о предоставлении списков тысяч сотрудников Министерства обороны, которые находятся на испытательном сроке, и которых планируют уволить на этой неделе. Эти усилия контролируются Департаментом правительственной эффективности (DOGE).

Вместе эти усилия, как пишет WP, составляют впечатляющую атаку на крупнейшее государственное ведомство, насчитывающее более 900 000 гражданских работников, многие из которых являются ветеранами. Пентагон также контролирует около 1,3 млн военнослужащих срочной службы и еще почти 800 000 военнослужащих Национальной гвардии и резерва. Но по крайней мере пока что, администрация Трампа освободила военнослужащих от радикальных бюджетных сокращений.

В меморандуме Хегсет пытался представить предложенные сокращения как продолжение политики Трампа "мир через силу", несмотря на отход от прошлой практики президента, который увеличивал военные расходы и хвастался этим. Ранее республиканцы, включая Хегсета, годами критиковали демократов за недостаточные расходы на национальную оборону.