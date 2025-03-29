В Пентагоне сократят тысячи сотрудников: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Конечным результатом станет сокращение числа штатных должностей гражданских служащих", - говорится в заявлении Минобороны со ссылкой на меморандум.

Bloomberg уточняет, что в феврале Пентагон объявил о планах уводить от 5% до 8% своих гражданских служащих. Хегсет тем временем подтвердил свою решимость присоединится к кампании президента США Дональда Трампа по сокращению федеральной рабочей силы. Также это происходит в рамках попыток федерального правительства сократить расходы.

В настоящее время в Пентагоне работают около 950 тысяч гражданских лиц. Это говорит о том, что сокращения могут затронуть до 76 тысяч человек. Однако, в пятничной служебной записке не указан целевой процент увольнений в департаменте.

В опубликованном меморандуме Хегсет призывает внедрить программу отложенной отставки и предложение добровольного выхода на пенсию гражданским служащим, которые имеют на это право. Он также поручил руководителям Минобороны предоставить ему "предлагаемую организационную структуру будущего состояния" их департаментов до 11 апреля.