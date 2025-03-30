США переорієнтовують армію: Китай і Тайвань стають головним пріоритетом

Тайвань стає ключовим викликом для США: Пентагон змінює військову стратегію та готується до можливого конфлікту з Китаєм, а Європі доведеться самостійно захищатися від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Всередині березня у Пентагоні розповсюдили документ з грифом "таємно" за підписом міністра оборони США Піта Гегсета під назвою "Тимчасові стратегічні настанови національної оборони". У ньому викладена реалізація концепції президента Дональда Трампа щодо підготовки і перемоги у потенційній війні з Китаєм та захисту США від загроз у "близькому зарубіжжі", серед яких Гренландія та Панамський канал.

У документі зазначається, що з огляду на кадрові та ресурсні обмеження, Міноборони "візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій". Передбачається політика тиску на союзників у Європі, на Близькому Сході та в Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону і взяли на себе основну роль у стримуванні від загроз з боку Росії, Північної Кореї й Ірану.

За даними видання, у меморандумі Гегсета ймовірне вторгнення Китаю на Тайвань назване винятковим сценарієм з пріоритетністю, порівняно з іншими загрозами.

Видання нагадало, що в Стратегії національної оборони до 2022 року адміністрації колишнього президента США Джо Байдена, головна увага приділялася альянсам у протидії агресії Росії. Натомість у Концепції Гегсета, НАТО має взяти на себе "набагато більший" розподіл тягаря для захисту країн Європи від Росії, адже США не будуть надавати війська через концентрацію на інших регіонах світу.

У документі зазначається, що суттєве збільшення участі Європи в розподілі оборонного тягаря, "також гарантує, що НАТО зможе надійно стримувати або перемогти російську агресію, навіть якщо стримування не вдасться, а Сполучені Штати вже задіяні або змушені утримувати сили для стримування первинного конфлікту в іншому регіоні".

Заплутаний документ і клон Heritage Foundation

Меморандум був переданий комітетам з національної безпеки Конгресу, де республіканці та демократи назвали його заплутаним. Оскільки документ закликає відмовитися від присутності у більшості країн світу, зокрема на Близькому Сході, водночас адміністрація Трампа зосередилася на демонстрації вогневої сили і стримуванні хуситів в Ємені, а також тиску на Іран.

"Існує напруженість між "Ми хочемо американської сили і військового домінування у світі" та "Ми хочемо бути скрізь, але також і ніде", - сказав WP ознайомлений із документом помічник конгресмена.

Видання також зазначило, що обсяг меморандуму становить дев'ять сторінок. Деякі уривки з нього схожі на довший звіт фонду Heritage Foundation за 2024 рік, а деякі з них майже ідентичні. Одним зі співавторів доповіді є Александр Велес-Грін, який тимчасово виконує обов'язки вищого політичного чиновника Пентагону.

В оприлюдненій у серпні минулого року доповіді Heritage Foundation, Пентагону рекомендується визначити три основні пріоритети: стримування вторгнення на Тайвань, оборона країни та збільшення розподілу тягаря між союзниками і партнерами, як і зазначено в меморандумі Гегсета.

Помічник конгресмена зазначив журналістам, що співробітники Капітолійського пагорба впевнені, що на документ вплинув консервативний аналітичний центр.

Нове керівництво Пентагону щодо "оборони заперечення" Тайваню передбачає збільшення присутності військ за допомогою підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів і спеціальних підрозділів армії та морської піхоти, а також більший акцент на бомби, які знищують укріплені й підземні цілі.

План також передбачає поліпшення оборони місць дислокації американських військ в Індо-Тихоокеанському регіоні, створення запасів на передових позиціях і поліпшення логістики.

Фактор Тайваню

Наголошуючи на підтримці стримування китайського нападу на Тайвань, документ також закликає "натиснути" на Тайбей, щоб він "суттєво збільшив" свої оборонні витрати. Трамп і його союзники критикували Тайвань за недостатнє інвестування у власну оборону, закликаючи самокерований демократичний острів витрачати до 10% свого ВВП на військову готовність - пропорція, що значно перевищує витрати США та їхніх союзників на оборону.

Видання нагадало, що з моменту вступу на посаду, Трамп ухилявся від відповіді на питання, чи дозволять США Пекіну захопити острів силою.

Двоє людей, знайомих з офіційними переговорами на Тайвані, сказали, що уряд у Тайбеї намагається налагодити відносини з новою адміністрацією США на тлі зростаючих сумнівів у підтримці Вашингтона, які посилилися після катастрофічної лютневої зустрічі в Овальному кабінеті Трампа, віце-президента Джей Ді Венса та президента України Володимира Зеленського.

Минулого тижня президент Тайваню Лай Чінте заявив, що в рамках капітального оновлення військової інфраструктури, країна збільшить свої витрати на оборону з приблизно 2,5% до понад 3% ВВП, щоб заспокоїти Вашингтон. У відповідь Китай випустив винищувачі та розмістив кораблі біля острова, попередивши, що "той, хто грається з вогнем, обпечеться".

Крім того, у документі військовим лідерам наказують забезпечити доступ до Панамського каналу і відігравати більш рішучу роль у боротьбі з наркоторгівлею, захисті кордонів та депортаціями, які зазвичай реалізовує Міністерство внутрішньої безпеки.

У меморандумі також міститься заклик до розширення ядерних сил США і національної протиракетної оборони за допомогою системи "Золотий купол" для захисту від ракет великої дальності.