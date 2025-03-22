США в спешке разрабатывают систему ПРО "Золотой купол" против дальнобойных ракет, - CNN

Пентагон разрабатывает новую оборонную систему "Золотой купол", которая должна защитить США от ракетных угроз большой дальности. Администрация Трампа не жалеет средств для реализации проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Американские военные чиновники в спешном порядке работают над новой оборонной системы под названием "Золотой купол", которая призвана защитить США от ракетных ударов большой дальности.

Белый дом не будет жалеть средств для этого проекта, который стал одним из главных приоритетов Пентагона при президентстве Дональда Трампа, сообщают источники CNN, знакомые с ситуацией.

"Золотой купол" является попыткой администрации Трампа внедрить концепцию противоракетной обороны, похожую на израильскую систему.

Однако, в отличие от израильской системы, которая защищает от ракет малой дальности, "Золотой купол" имеет целью обеспечить защиту от баллистических и гиперзвуковых ракет, способных нанести ущерб на уровне страны.

Несмотря на то, что проект находится на стадии концептуального обсуждения, администрация Трампа уже поручила военным чиновникам обеспечить отражение финансирования в бюджетных оценках на 2026-2030 годы. Система, как заявляют эксперты, может стоить миллиарды долларов на разработку, строительство и обслуживание.

Израильский комплекс защищает лишь ограниченную территорию, тогда как Трамп планирует развернуть систему, способную защитить всю территорию США.

Пентагон, как отмечают источники CNN, сейчас работает над технологией, которая позволит реализовать эту цель, хотя пока система остается лишь концептом.

Сейчас Пентагон корректирует бюджет Министерства обороны на 2026 год, чтобы учесть приоритеты, изложенные Трампом. Однако точные суммы финансирования на этот проект остаются неопределенными.