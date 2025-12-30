ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина нуждается в оружии от США, больше всего - в системах ПВО, - Зеленский

Украина, Вторник 30 декабря 2025 04:25
UA EN RU
Украина нуждается в оружии от США, больше всего - в системах ПВО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что без американского оружия Украина не сможет победить в войне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента, без американской поддержки Силы обороны не смогут защитить небо. Ведь даже сейчас это очень сложно. Поэтому помощь США в сфере ПВО - критически важна.

Владимир Зеленский отметил, что Россия использует сотни дронов и ракет, и средств ПВО все равно не хватает.

"Также мы используем американское оружие на фронте. Без этого мы не сможем победить", - подытожил он.

Американское оружие для Украины

Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом поссорился с президентом США Дональдом Трампом. После этого Трамп заявлял о том, что Зеленский якобы не хочет завершать войну с Россией.

На этом фоне США решили приостановить поставки оружия в Украину. Также был временно прекращен обмен разведывательными данными между странами.

Сложную ситуацию исправили переговоры между украинскими и американскими чиновниками в Саудовской Аравии. Тогда Вашингтон решил возобновить передачу оружия и обмен разведданными.

В то же время, уже летом пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила, что США могут оказать поддержку Украине с воздуха в рамках гарантий безопасности. Она уточняла, что Трамп исключает только присутствие американских солдат в Украине.

Также 14 июля 2025 года США и НАТО запустили программу PURL, которая позволяет поставлять американское оружие в Украину при финансовой поддержке европейских стран. По этой схеме Киев может получать системы ПВО, ракеты и боеприпасы.

На программу уже выделили средства такие страны как Дания - около 580 млн датских крон, Швеция - 275 млн долларов, Норвегия - 135 млн долларов, Нидерланды - 500 млн евро, Германия также сделала свой вклад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина ПВО Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну