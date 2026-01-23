Через НАТО идет 80% военной помощи Украине, - посол

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, в прошлом году благодаря запуску программы PURL (инициатива, которая предусматривает закупку оружия в США за счет Европы и Канады - ред.) НАТО впервые начало координировать поставки оружия через инициативу НАТО по безопасности помощи и тренировок для Украины в Висбадене (NSATU)".

"Если обобщить, NSATU на сегодня отвечает за более 80% поставок военной помощи для Украины. Это в целом, не только в рамках PURL", - отметила Гетьманчук.

Она напомнила, что под NSATU сегодня находится польский логистический хаб в Жешуве LEN-P, через который и в дальнейшем происходит подавляющее большинство поставок в Украину.

К тому же завершается формальный процесс перехода логистического хаба в Румынии LEN-R под зонтик NSATU. Поэтому сегодня с точки зрения координации фандрейзинга и поставки военной помощи НАТО играет ключевую роль.

"Также именно в НАТО (NSATU и SHAPE) формируется и валидируется финальный список оборонных потребностей Украины. На техническом уровне мы называем его CURL (Comprehensive Ukraine Requirements List) - то есть комплексный список потребностей Украины, частью которого является PURL - именно американские вооружения", - добавила посол.