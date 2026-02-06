США могут усилить санкции против РФ: Бессент назвал ключевое условие

Читайте также: Убытки растут. Какой урон российской экономике уже нанесли нефтяные санкции США

На слушаниях в банковском комитета Сената Бессента спросили, может ли он обязаться, что будут приняты меры по введению санкций против теневого флота РФ.

"Я приму это к рассмотрению. Мы посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры", - ответил он.

Стоит отметить, что введение новых санкций против российского теневого флота - это шаг, который президент США Дональд Трамп так и не предпринимал с момента возвращение к власти в январе 2025 года.

Помимо возможных новых ограничений, Бессент отметил, что введенные администрацией Трампа санкций США против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" - помогли привлечь Россию за стол переговоров, чтобы закончить войну.

Также главу Минфина США расспросили о роли Джареда Кушнера в переговорах с Россией. Бессент ответил, что по его мнению, зять президента Трампа выступает в роли специального посланника и посредника на этих переговорах.