США можуть посилити санкції проти РФ: Бессент назвав ключову умову

На слуханнях у банківському комітеті Сенату Бессента запитали, чи може він зобов'язатися, що буде вжито заходів щодо введення санкцій проти тіньового флоту РФ.

"Я візьму це до розгляду. Ми подивимося, як розвиватимуться мирні переговори", - відповів він.

Варто зазначити, що введення нових санкцій проти російського тіньового флоту - це крок, який президент США Дональд Трамп так і не робив із моменту повернення до влади в січні 2025 року.

Крім можливих нових обмежень, Бессент зазначив, що введені адміністрацією Трампа санкції США проти нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" допомогли привернути Росію за стіл переговорів, щоб закінчити війну.

Також главу Мінфіну США розпитали про роль Джареда Кушнера в переговорах із Росією. Бессент відповів, що на його думку, зять президента Трампа виступає в ролі спеціального посланця і посередника на цих переговорах.