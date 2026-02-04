США подготовили новые санкции против России, но пока не вводят их, - Bloomberg
В Соединенных Штатах Америки подготовили новые санкции против РФ, однако пока не намерены их вводить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также: Зеленский подписал санкции против "теневого флота" РФ: под ударом и пропагандисты
Как рассказали изданию европейские чиновники, США подготовили дополнительные санкции против России, но нет никаких признаков их внедрения. Дипломаты попросили не называть их имен из-за чувствительности вопроса.
В то же время лидеры Евросоюза планируют принять новый, 20-й пакет санкций против РФ.
Издание пишет, что Европа разработала еще один пакет санкций, к четвертой годовщине полномасштабного вторжения 2022 года, которое состоится позже в этом месяце.
ЕС также усиливает действия в отношении "теневого флота" России, но, по словам европейских чиновников, "эти меры больше похожи на медленное нанесение удара, чем на борьбу с огнем".
Санкции против РФ
В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что работа над пакетом еще продолжается и он пока не согласован.
По ее словам, европейские страны предлагают различные санкции, в том числе "полный запрет морских услуг, а также вопрос энергетических санкций и минеральных удобрений".
Президент Франции Эммануэль Макрон также подтвердил разработку санкций, а министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что новые меры будут предусматривать особенно жесткие ограничения против "теневого флота" России.
Между тем министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призван ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать "теневой флот" и блокировать схемы обхода санкций.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают усиливать санкционное давление на Россию.
В частности, американский лидер Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, который значительно расширяет возможности ограничений.