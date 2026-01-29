Новые санкции против РФ на подходе: когда Европа примет 20-й пакет

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля", - подчеркнула она.

По словам Каллас, европейские страны предлагают различные санкции, в том числе "полный запрет морских услуг, а также вопрос энергетических санкций и минеральных удобрений".

"Я имею в виду, что предложения на столе. Итак, работа продолжается", - говорится в ее заявлении.

Главный дипломат ЕС добавила, что европейские страны пока не достигли согласия относительно содержания пакета.

"Я не могу сказать, что мы имеем согласие сейчас, иначе мы бы уже объявили, что имеем согласие. Но сегодня мы имели много разговоров об этом - и теперь продолжаем работать над этим", - рассказала Каллас.