Новые санкции против РФ на подходе: когда Европа примет 20-й пакет

Брюссель, Четверг 29 января 2026 20:58
UA EN RU
Новые санкции против РФ на подходе: когда Европа примет 20-й пакет Фото: высокая представительница ЕС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Европейский Союз планирует 24 февраля принять очередной, 20-й пакет санкций против России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила высокая представительница ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Что касается 20-го пакета санкций, мы стремимся выйти с ним 24 февраля", - подчеркнула она.

По словам Каллас, европейские страны предлагают различные санкции, в том числе "полный запрет морских услуг, а также вопрос энергетических санкций и минеральных удобрений".

"Я имею в виду, что предложения на столе. Итак, работа продолжается", - говорится в ее заявлении.

Главный дипломат ЕС добавила, что европейские страны пока не достигли согласия относительно содержания пакета.

"Я не могу сказать, что мы имеем согласие сейчас, иначе мы бы уже объявили, что имеем согласие. Но сегодня мы имели много разговоров об этом - и теперь продолжаем работать над этим", - рассказала Каллас.

Санкции против РФ

Напомним, новый пакет санкций Европейского Союза против страны-агрессора должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет РФ получать доходы от нефти.

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что 20-й пакет антироссийских санкций должен ограничить ее энергетические доходы, ослабить "теневой флот" и блокировать схемы обхода санкций.

Соединенные Штаты продолжают усиливать санкционное давление на Россию. В частности, американский лидер Дональд Трамп подписал двухпартийный закон, значительно расширяющий возможности ограничений.

РБК-Украина также писало, что в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и вынуждения российского диктатора пойти на переговоры с Украиной.

