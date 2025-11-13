США почти исчерпали возможности для новых санкций против РФ, - Рубио

Соединенные Штаты Америки почти исчерпали возможности для новых санкций против России. Теперь Вашингтон работает над их соблюдением.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел G7 в Канаде.

"С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции. Мы ввели ограничения на их крупнейшие нефтяные компании - именно этого все ожидали. Честно говоря, я не знаю, что еще можно сделать. В этом плане у нас почти исчерпаны возможности для новых санкций", - отметил он.

В то же время госсекретарь добавил, что определенный потенциал для дальнейших действий сохраняется у европейских партнеров США.

По его словам, именно они могут усилить давление на так называемый "теневой флот", который Россия использует для обхода нефтяных ограничений.

Комментируя действия России, Рубио заявил, что Кремль "четко показал, чего хочет - захватить остальную часть Донецкой области", что, по его словам, неприемлемо для Украины.

Госспекретарь также подчеркнул, что ракетные удары РФ направлены на разрушение энергосети и деморализацию населения.

Рубио подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с Киевом о поддержке энергосистемы, в частности о поставках оборудования и оборонительных средств для ее защиты.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", - сказал госсекретарь США.