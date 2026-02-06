США могут усилить санкции против РФ: Бессент назвал ключевое условие
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность усиления санкций против России. По его словам, ввод ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Reuters.
Читайте также: Убытки растут. Какой урон российской экономике уже нанесли нефтяные санкции США
На слушаниях в банковском комитета Сената Бессента спросили, может ли он обязаться, что будут приняты меры по введению санкций против теневого флота РФ.
"Я приму это к рассмотрению. Мы посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры", - ответил он.
Стоит отметить, что введение новых санкций против российского теневого флота - это шаг, который президент США Дональд Трамп так и не предпринимал с момента возвращение к власти в январе 2025 года.
Помимо возможных новых ограничений, Бессент отметил, что введенные администрацией Трампа санкций США против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" - помогли привлечь Россию за стол переговоров, чтобы закончить войну.
Также главу Минфина США расспросили о роли Джареда Кушнера в переговорах с Россией. Бессент ответил, что по его мнению, зять президента Трампа выступает в роли специального посланника и посредника на этих переговорах.
Новые санкции против России и мирные переговоры
Напомним, в ноябре 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты практически исчерпали возможности для новых санкций против России. Он подчеркнул, что теперь Вашингтон работает над их соблюдением.
В то же время госсекретарь добавил, что определенный потенциал для дальнейших действий сохраняется у европейских партнеров США.
Хотя на днях в Bloomberg появилась информация, что США таки подготовили новые ограничения против России. Однако, как говорят источники, Вашингтон пока не намерен их применять.
К слову, на днях высокая представительница ЕС Кая Каллас анонсировала, что 24 февраля Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций.
Тем временем, как известно, Украина, США и Россия провели 4-5 февраля второй раунд переговоров о завершении войны в рамках трехсторонней встречи в Абу-Даби. По словам секретаря СНБО Рустема Умерова, поднимался вопрос, как вводить перемирие. Следующая встреча ожидается в течение ближайших недель.
Кроме того, 5 февраля между Украиной и РФ произошел обмен пленными - домой в нашу страну вернулись 157 украинских воинов.