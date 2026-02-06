США можуть посилити санкції проти РФ: Бессент назвав ключову умову
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. За його словами, введення обмежень залежатиме від перебігу мирних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Reuters.
На слуханнях у банківському комітеті Сенату Бессента запитали, чи може він зобов'язатися, що буде вжито заходів щодо введення санкцій проти тіньового флоту РФ.
"Я візьму це до розгляду. Ми подивимося, як розвиватимуться мирні переговори", - відповів він.
Варто зазначити, що введення нових санкцій проти російського тіньового флоту - це крок, який президент США Дональд Трамп так і не робив із моменту повернення до влади в січні 2025 року.
Крім можливих нових обмежень, Бессент зазначив, що введені адміністрацією Трампа санкції США проти нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" допомогли привернути Росію за стіл переговорів, щоб закінчити війну.
Також главу Мінфіну США розпитали про роль Джареда Кушнера в переговорах із Росією. Бессент відповів, що на його думку, зять президента Трампа виступає в ролі спеціального посланця і посередника на цих переговорах.
Нові санкції проти Росії та мирні переговори
Нагадаємо, у листопаді 2025 року держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Він підкреслив, що тепер Вашингтон працює над їх дотриманням.
Водночас держсекретар додав, що певний потенціал для подальших дій зберігається у європейських партнерів США.
Хоча днями у Bloomberg з'явилася інформація, що США таки підготували нові обмеження проти Росії. Однак, як кажуть джерела, Вашингтон поки що не має наміру їх застосовувати.
До слова, днями висока представниця ЄС Кая Каллас анонсувала, що24 лютого Євросоюз планує ухвалити 20-й пакет санкцій.
Тим часом, як відомо, Україна, США і Росія провели 4-5 лютого другий раунд переговорів про завершення війни в рамках тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. За словами секретаря РНБО Рустема Умерова, порушували питання, як вводити перемир'я. Наступна зустріч очікується протягом найближчих тижнів.
Крім того, 5 лютого між Україною і РФ відбувся обмін полоненими - додому в нашу країну повернулися 157 українських воїнів.