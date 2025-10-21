США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News

Встреча Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о новой встрече в Будапеште во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября.

Трамп тогда отмечал, что на этой неделе должна состояться встреча высокопоставленных чиновников США и России. Делегации должны возглавить госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Но уже сегодня, 21 октября, Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника написало, что встреча Рубио и Лаврова должна пройти 30 октября, то есть на неделю позже, чем планировалось ранее.

К слову, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе Трамп призвал Украину и РФ остановить боевые действия по линии фронта.

В свою очередь Лавров отверг такую идею и подчеркнул, что перемирия не будет без решения надуманных "первопричин конфликта".