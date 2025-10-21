ua en ru
Встреча Рубио и Лаврова: СМИ раскрыли дату переговоров в Будапеште

Вторник 21 октября 2025 15:29
Встреча Рубио и Лаврова: СМИ раскрыли дату переговоров в Будапеште Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Госсекретарь США Марко Рубио и российский министр иностранных дел Сергей Лавров могут встретиться в венгерской столице Будапеште 30 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Дату возможной встречи изданию сообщил неназванный немецкий чиновник.

"Министры иностранных дел России и США ожидаются в Будапеште 30 октября", - цитирует издание слова чиновника.

Как пишет Financial Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует "изложить свои планы" перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, обсуждается вероятность переговоров Трампа с европейскими лидерами перед его возможным разговором с главой Кремля.

В то же время чиновник уточнил, что еще ничего не подтверждено.

Встреча Рубио и Лаврова

Напомним, ранее CNN писало, что встреча Лаврова и Рубио, которая должна предшествовать встрече Трампа и Путина, не состоится на этой неделе, как было запланировано.

В России же заявили, что Вашингтон и Москва не договаривались о встрече госсекретаря США Марко Рубио и российского министра Сергея Лаврова на этой неделе.

Как утверждает заместитель главы российского МИД Сергей Рябков "нельзя отложить то, о чем не было договоренности". По его словам, подобная встреча является очень значимой и поэтому требует подготовки.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил о том, что они готовы снова встретиться. Местом проведения встречи станет венгерский Будапешт.

Также Трамп заявил, что во время своего разговора с Путиным они договорились о проведении встречи советников высокого уровня уже на следующей неделе.

По его словам, американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио, к которой впоследствии присоединятся другие чиновники, чьи имена пока не объявлены. Место проведения встречи пока еще не определили.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил начало подготовки к встрече Трампа и Путина в венгерской столице.

