Встреча Рубио и Лаврова: СМИ раскрыли дату переговоров в Будапеште
Госсекретарь США Марко Рубио и российский министр иностранных дел Сергей Лавров могут встретиться в венгерской столице Будапеште 30 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Дату возможной встречи изданию сообщил неназванный немецкий чиновник.
"Министры иностранных дел России и США ожидаются в Будапеште 30 октября", - цитирует издание слова чиновника.
Как пишет Financial Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует "изложить свои планы" перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, обсуждается вероятность переговоров Трампа с европейскими лидерами перед его возможным разговором с главой Кремля.
В то же время чиновник уточнил, что еще ничего не подтверждено.
Встреча Рубио и Лаврова
Напомним, ранее CNN писало, что встреча Лаврова и Рубио, которая должна предшествовать встрече Трампа и Путина, не состоится на этой неделе, как было запланировано.
В России же заявили, что Вашингтон и Москва не договаривались о встрече госсекретаря США Марко Рубио и российского министра Сергея Лаврова на этой неделе.
Как утверждает заместитель главы российского МИД Сергей Рябков "нельзя отложить то, о чем не было договоренности". По его словам, подобная встреча является очень значимой и поэтому требует подготовки.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил о том, что они готовы снова встретиться. Местом проведения встречи станет венгерский Будапешт.
Также Трамп заявил, что во время своего разговора с Путиным они договорились о проведении встречи советников высокого уровня уже на следующей неделе.
По его словам, американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио, к которой впоследствии присоединятся другие чиновники, чьи имена пока не объявлены. Место проведения встречи пока еще не определили.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил начало подготовки к встрече Трампа и Путина в венгерской столице.