США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін домовилися про нову зустріч у Будапешті під час телефонної розмови, яка відбулася 16 жовтня.

Трамп тоді зазначав, що цього тижня має відбутися зустріч високопосадовців США та Росії. Делегації мають очолити держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Але вже сьогодні, 21 жовтня, Financial Times із посиланням на неназваного німецького чиновника написало, що зустріч Рубіо і Лаврова має відбутися 30 жовтня, тобто на тиждень пізніше, ніж планувалося раніше.

До слова, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня Трамп закликав Україну і РФ зупинити бойові дії на лінії фронту.

Зі свого боку Лавров відкинув таку ідею і наголосив, що перемир'я не буде без вирішення надуманих "першопричин конфлікту".