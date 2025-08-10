США и Катар разрабатывают план прекращения войны между Израилем и ХАМАС, - СМИ

Соединенные Штаты и Катар разрабатывают соглашение, которое может стать ключом к прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАС и освобождения заложников.

Отмечается, что 9 августа на испанском острове Ибица спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф обсудил с премьер-министром Катара Абдулрахманом аль-Тани прекращение войны в Газе и освобождение остальных 50 израильских заложников из плена ХАМАС.

Катар и США рассчитывают в течение двух недель представить Израилю и ХАМАС комплексное предложение по соглашению о перемирии и заложниках.

Новое предложение по комплексному дипломатическому урегулированию, которое завершит войну, может отсрочить планы Израиля по новому наступлению для оккупации города Газа.

Уиткофф недавно заявил, что администрация Трампа стремится к всеобъемлющему соглашению по принципу "все или ничего", которое прекратит войну, а не "частичные договоренности".

Призрачная надежда

В то же время, министр по делам стратегического планирования Израиля Рон Дермер во время заседания израильского военно-политического кабинета в четверг, 7 августа, перед тем как был одобрен новый план наступления на Газу, заявил, что в ближайшие недели администрация Трампа представит "конечный план" (End Game) по войне в анклаве.

По данным израильских СМИ, Дермер поднял тему "конечного плана" еще до того, как кабинет одобрил план захвата города Газа, и сам проголосовал "за".

"Разрыв между Израилем и ХАМАС по завершению войны огромен, поэтому говорить о всеобъемлющем соглашении на этом этапе, вероятно, бессмысленно", - сказал Axios вовлеченный в переговоры израильский чиновник.

В то же время, он добавил, что нет ничего плохого в том, чтобы США и Израиль достигли "конечного плана" между собой: "Наша война - с ХАМАС, а не с США".

Издание также цитирует высокопоставленного чиновника Израиля, который сообщил, что министры из крайне правых Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич проголосовали против плана, одобренного военно-политическим кабинетом.

Причиной стала позиция израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который дал понять, что расширение военной операции в Газе будет остановлено, если возобновятся переговоры о перемирии и освобождении заложников.

Критика семей заложников и арабского мира

Решение о расширении боевых действий вызвало резкую критику как внутри страны, так и за рубежом из-за опасений, что это поставит под угрозу жизнь израильских заложников и углубит гуманитарный кризис в Газе.

В субботу около 20 арабских и мусульманских стран, в том числе Египет, Саудовская Аравия и Турция, осудили это решение как "вопиющее нарушение международного права и попытку закрепить незаконную оккупацию и навязать свершившийся факт... в нарушение международной легитимности".

Во время визита в Израиль на прошлой неделе Уиткофф сказал семьям заложников, что США хотят завершить войну, а не расширять ее, и больше не заинтересованы в "частичных" соглашениях о перемирии и заложниках, подобных тем, что обсуждались ранее.

Семьи заложников также раскритиковали частичные соглашения как такие, что безосновательно затягивают страдания их близких, и предупредили, что план захвата города Газа угрожает жизни пленных.

Версия Рубио о срыве переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников сорвались в день, когда президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении признать государственность Палестины, что якобы подбодрило террористическую группировку.

"Если бы я был ХАМАС, я бы фактически решил: давайте не заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем представить это как победу", - сказал Рубио в интервью католическому телеканалу Eternal Word Television Network в пятницу.

Однако, несмотря на такое заявление госсекретаря, переговоры сорвались за несколько часов до объявления Макрона, причем ХАМАС предоставил свой последний отзыв посредникам более чем за сутки до этого.

"Так что эти заявления, хотя в их понимании они преимущественно символические, на самом деле усложнили достижение мира и соглашения с ХАМАС. Они чувствуют себя ободренными", - сказал Рубио.

Глава дипломатии США также отверг как выдумку государство, которое признают Франция и другие страны.

"То, о чем говорят эти люди, - нереально. Они не могут определить границы или кто его будет возглавлять... А если ею (Палестиной - ред.) будет руководить ХАМАС, то вы снова окажетесь в состоянии войны", - добавил он.

По мнению Рубио, "до тех пор, пока существует ХАМАС... мира в Газе не будет никогда".

"Их предназначение существовать заключается в том, чтобы уничтожить Израиль. Они хотят изгнать каждого еврея с Ближнего Востока. В конце концов, то, что Израиль должен сделать для своей безопасности, будет определять сам Израиль", - добавил госсекретарь, отвечая на вопрос о намерении Иерусалима захватить Газу.