Макрон заявил, что Франция в сентябре признает Палестину

Франция в сентябре этого года признает Палестину как государство. Президент Эммануэль Макрон сделает соответствующее заявление с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Макрон написал в соцсети Х .

"Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - сообщил Макрон.

По его словам, сегодня срочно нужно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Французский президент подчеркнул, что должно быть немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и масштабная гуманитарная помощь народу Газы.

"Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы. Наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль, сделать свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что французский народ хочет мира на Ближнем Востоке.

"Мы, французы, вместе с израильтянами, палестинцами и нашими европейскими и международными партнерами должны продемонстрировать, что это возможно. В свете обязательств, взятых на себя президентом Палестинской администрации, я написал ему о своей решимости двигаться вперед", - добавил президент Франции.