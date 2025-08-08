Кабинет безопасности Израиля одобрил план Нетаньяху по полному контролю над Сектором Газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В частности, Израиль предоставит гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий.

Большинство членов кабинета министров также поддержали перечень пяти принципов, которых Израиль потребует в обмен на прекращение войны с ХАМАС:

разоружение ХАМАСа;

возвращение всех оставшихся 50 заложников, 20 из которых, как считается, живы;

демилитаризация Сектора Газа;

контроль Израиля над безопасностью в Секторе Газа;

существование альтернативного гражданского правительства, которое не является ХАМАСом или Палестинской администрацией.

"Подавляющее большинство министров решило, что альтернативный план, представленный кабинету по вопросам безопасности, не обеспечил бы разгром ХАМАСа или возвращение заложников", - пишет издание.

В заявлении не приводится подробная информация об упомянутом альтернативном плане, но, судя по всему, речь идет о предложении, представленном начальником Генерального штаба ВС Израиля Эялом Замиром, который выразил свое противодействие оккупации Сектора Газа, опасаясь, что это приведет к гуманитарной катастрофе и поставит под угрозу жизни заложников.

В то же время, пока не понятно, почему в заявлении говорится только о завоевании города Газа, а не обо всем Секторе Газа, как ранее заявил Нетаньяху. Также непонятно, будут ли захвачены другие непокоренные территории за пределами города Газа в рамках утвержденного плана.