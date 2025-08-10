США і Катар розробляють план з припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС, - ЗМІ

Сполучені Штати і Катар розробляють угоду, що може стати ключем до припинення бойових дій між Ізраїлем та ХАМАС і звільнення заручників.

Зазначається, що 9 серпня на іспанському острові Ібіца спецпосланник США на Близькому Сході Стів Віткофф обговорив з прем'єр-міністром Катару Абдулрахманом аль-Тані припинення війни у Газі та звільнення решти 50 ізраїльських заручників з полону ХАМАС.

Катар і США розраховують упродовж двох тижнів представити Ізраїлю та ХАМАС комплексну пропозицію щодо угоди про перемир’я та заручників.

Нова пропозиція щодо комплексного дипломатичного врегулювання, яка завершить війну, може відтермінувати плани Ізраїлю щодо нового наступу для окупації міста Газа.

Віткофф нещодавно заявив, що адміністрація Трампа прагне до всеосяжної угоди за принципом "все або нічого", яка припинить війну, а не "часткові домовленості".

Примарна надія

Водночас, міністр у справах стратегічного планування Ізраїлю Рон Дермер під час засідання ізраїльського військово-політичного кабінету в четвер, 7 серпня, перед тим як було схвалено новий план наступу на Газу, заявив, що в найближчі тижні адміністрація Трампа представить "кінцевий план" (End Game) щодо війни в анклавы.

За даними ізраїльських ЗМІ, Дермер підняв тему "кінцевого плану" ще до того, як кабінет схвалив план захоплення міста Газа, і сам проголосував "за".

"Розрив між Ізраїлем і ХАМАС щодо завершення війни величезний, тому говорити про всеосяжну угоду на цьому етапі, ймовірно, безглуздо", - сказав Axios залучений до переговорів ізраїльський чиновник.

Водночас, він додав, що немає нічого поганого в тому, щоб США та Ізраїль досягли "кінцевого плану" між собою: "Наша війна - з ХАМАС, а не зі США".

Видання також цитує високопосадовця Ізраїлю, який повідомив, що міністри з крайніх правих Ітамар Бен-Гвір та Бецалель Смотрич проголосували проти плану, схваленого військово-політичним кабінетом.

Причиною стала позиція ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу, який дав зрозуміти, що розширення військової операції в Газі буде зупинене, якщо відновляться переговори про перемир’я та звільнення заручників.

Критика родин заручників і арабського світу

Рішення про розширення бойових дій викликало різку критику як всередині країни, так і за кордоном через побоювання, що це поставить під загрозу життя ізраїльських заручників та поглибить гуманітарну кризу в Газі.

В суботу близько 20 арабських і мусульманських країн, зокрема Єгипет, Саудівська Аравія і Туреччина, засудили це рішення як "кричуще порушення міжнародного права та спробу закріпити незаконну окупацію й нав’язати доконаний факт… у порушення міжнародної легітимності".

Під час візиту до Ізраїлю минулого тижня Віткофф сказав сім’ям заручників, що США хочуть завершити війну, а не розширювати її, та більше не зацікавлені у "часткових" угодах про перемир’я та заручників, подібних до тих, що обговорювалися раніше.

Родини заручників також розкритикували часткові угоди як такі, що безпідставно затягують страждання їхніх близьких, і попередили, що план захоплення міста Газа загрожує життю полонених.

Версія Рубіо про зрив переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників зірвалися в день, коли президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір визнати державність Палестини, що начебто підбадьорило терористичне угруповання.

"Якби я був ХАМАС, я б фактично вирішив: давайте не укладати перемир’я... тому що нас можуть винагородити, ми можемо представити це як перемогу", - сказав Рубіо в інтерв’ю католицькому телеканалу Eternal Word Television Network у п'ятницю.

Однак, попри таку заяву держсекретаря, переговори зірвалися за кілька годин до оголошення Макрона, причому ХАМАС надав свій останній відгук посередникам більш ніж за добу до цього.

"Тож ці заяви, хоча у їхньому розумінні вони переважно символічні, насправді ускладнили досягнення миру та угоди з ХАМАС. Вони почуваються підбадьореними", - сказав Рубіо.

Очільник дипломатії США також відкинув як вигадку державу, яку визнають Франція та інші країни.

"Те, про що говорять ці люди, - нереальне. Вони не можуть визначити кордони або хто її буде очолювати... А якщо нею (Палестиною - ред.) керуватиме ХАМАС, то ви знову опинитеся у стані війни", - додав він.

На думку Рубіо, "доти, доки існує ХАМАС... миру в Газі не буде ніколи".

"Їхнє призначення існувати полягає в тому, щоб знищити Ізраїль. Вони хочуть вигнати кожного єврея з Близького Сходу. Зрештою, те, що Ізраїль має зробити для своєї безпеки, визначатиме сам Ізраїль", - додав держсекретар, відповідаючи на запитання про наміри Єрусалиму захопити Газу.