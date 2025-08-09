В Израиле готовятся мобилизовать десятки тысяч резервистов, - СМИ

Израильское правительство готовит мобилизацию десятков тысяч резервистов в вооруженные силы накануне установления полного контроля Сектора Газа. Эти планы уже встретили критику со стороны израильского военного командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 13-й телеканал .

Отмечается, что уже 10 августа будет одобрена мобилизация десятков тысяч резервистов в армию. Они будут находиться на военной службе не менее 75 дней - несмотря на обещания правительства.

Высокопоставленные чиновники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) резко раскритиковали решение правительства, а также поведение некоторых министров. По словам военных, " война превратилась в джип, увязший в песке".

Среди критиков - начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эял Замир. Решение кабинета министров было принято вопреки его позиции, поскольку Замир считает захват Сектора Газа серьезной ошибкой.

Оппозицию ему составил ряд радикально настроенных чиновников, которые считают частичное соглашение с ХАМАС равноценным поражению в войне. Израиль, как известно, считает требования ХАМАС по освобождению заложников неприемлемыми.