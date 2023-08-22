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США готовы начать обучение украинских пилотов на F-16: в Пентагоне назвали условие

Вторник 22 августа 2023 04:51
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США готовы начать обучение украинских пилотов на F-16: в Пентагоне назвали условие Фото: США готовы начать обучение украинских пилотов на F-16 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", - отметила она.

По ее словам, если Дания и Нидерланды, которые взяли на себя инициативу по обучению, будут отставать от графика, или потребуется обучить дополнительное количество украинских летчиков, тогда к процессу обучения присоединятся и США.

Сингх также добавила, что украинским пилотам потребуется пройти серьезную подготовку по обучению профильному английскому языку, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, и это займет некоторое время.

F-16 для Украины

Соединеные Штаты спустя месяцы переговоров одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Отметим, что Нидерланды должны предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19. При этом первую группу истребителей F-16 от Дании Украина получит еще до Нового года.

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