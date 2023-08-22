США готові розпочати навчання українських пілотів на F-16: у Пентагоні назвали умову

Про це заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше за ту кількість, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", - зазначила вона.

За її словами, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе ініціативу щодо навчання, відставатимуть від графіка, або потрібно буде навчити додаткову кількість українських льотчиків, тоді до процесу навчання приєднаються і США.

Сінгх також додала, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку щодо навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16, і це займе деякий час.

F-16 для України

Сполучені Штати через місяці переговорів схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Зазначимо, що Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19 . При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україна отримає ще до Нового року.