США готовы разместить войска в Украине для обеспечения безопасности, - Туск

"Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", - подчеркнул он.

В то же время польский премьер отметил, что от Киева это потребует "компромиссного подхода в территориальных вопросах".

"Возможное согласие (на территориальные уступки, - ред.) должно быть обусловлено настоящими, хорошо продуманными гарантиями безопасности для Украины после возможного достижения мира. Это является значительным вызовом для всех участников процесса, но, как я сказал, мир впервые появился на горизонте с начала полномасштабной войны", - заявил Туск.