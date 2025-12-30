RU

США готовы разместить войска в Украине для обеспечения безопасности, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США впервые выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, которые могут включать присутствие на ее территории американских военных.

Как сообщает РБК-Украина, слова Туска прозвучали после телеконференции европейских лидеров.

"Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны", - подчеркнул он.

В то же время польский премьер отметил, что от Киева это потребует "компромиссного подхода в территориальных вопросах".

"Возможное согласие (на территориальные уступки, - ред.) должно быть обусловлено настоящими, хорошо продуманными гарантиями безопасности для Украины после возможного достижения мира. Это является значительным вызовом для всех участников процесса, но, как я сказал, мир впервые появился на горизонте с начала полномасштабной войны", - заявил Туск.

 

Мирный план США и гарантии безопасности

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, во время которой обсуждали спорные моменты американского "мирного плана" для Украины.

После переговоров оба лидера вышли к прессе, где сделали заявления относительно их результатов. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.

Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.

Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%.

Согласно информации СМИ, Трамп готов утвердить эти гарантии через Конгресс США, а президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил прогресс в вопросе вклада стран "коалиции решительных" для безопасности Украины.

РБК-Украина ранее писало, что союзники Украины встретятся в январе, чтобы окончательно согласовать гарантии безопасности. В частности, будут обсуждать возможность развертывания иностранных войск на территории страны.

