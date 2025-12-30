США готові розмістити війська в Україні для гарантування безпеки, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США вперше висловили готовність надати Україні гарантії безпеки, які можуть включати присутність на її території американських військових.
Як повідомляє РБК-Україна, слова Туска пролунали після телеконференції європейських лідерів.
"Ці однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", - підкреслив він.
Водночас польський прем'єр зазначив, що від Києва це вимагатиме "компромісного підходу у територіальних питаннях".
"Можлива згода (на територіальні поступки, - ред.) має бути обумовлена справжніми, добре продуманими гарантіями безпеки для України після можливого досягнення миру. Це є значним викликом для всіх учасників процесу, але, як я сказав, мир уперше з’явився на горизонті від початку повномасштабної війни", - заявив Туск.
Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, під час якої обговорювали спірні моменти американського "мирного плану" для України.
Після переговорів обидва лідери вийшли до преси, де зробили заяви щодо їх результатів. Зокрема, Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості.
Президент США також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.
Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%.
Згідно з інформацією ЗМІ, Трамп готовий затвердити ці гарантії через Конгрес США, а президент Франції Еммануель Макрон підтвердив прогрес у питанні внеску країн "коаліції рішучих" для безпеки України.
РБК-Україна раніше писало, що союзники України зустрінуться в січні, щоб остаточно узгодити гарантії безпек. Зокрема, обговорюватимуть можливість розгортання іноземних військ на території країни.