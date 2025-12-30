США готові розмістити війська в Україні для гарантування безпеки, - Туск

"Ці однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", - підкреслив він.

Водночас польський прем'єр зазначив, що від Києва це вимагатиме "компромісного підходу у територіальних питаннях".

"Можлива згода (на територіальні поступки, - ред.) має бути обумовлена справжніми, добре продуманими гарантіями безпеки для України після можливого досягнення миру. Це є значним викликом для всіх учасників процесу, але, як я сказав, мир уперше з’явився на горизонті від початку повномасштабної війни", - заявив Туск.