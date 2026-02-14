ua en ru
Ускоренное вступление Украины в ЕС грозит войной с РФ, считают в Венгрии, - BZ

Суббота 14 февраля 2026 06:45
Ускоренное вступление Украины в ЕС грозит войной с РФ, считают в Венгрии, - BZ Фото: Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В правительстве Венгрии считают, что быстрое вступление Украины в ЕС грозит блоку войной с Россией и нанесет ущерб экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung.

Читайте также: Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов

Издание подчеркнуло, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже несколько месяцев предостерегает от "поспешной" интеграции Украины в Европейский Союз.

"Источники в правительстве утверждают, что быстрое вступление несет в себе риск прямого военного конфликта с Россией и серьезно повредит европейской экономике", - сообщает BZ.

Противостояние Зеленского и Орбана

Как пишет СМИ, настроение в отношениях между Киевом и Будапештом становится все более жестким.

На днях в споре о возможном вступлении Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбана резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и открыто противоречил ему.

Поводом послужило требование Зеленского о том, чтобы Украина была "технически готова" вступить в Евросоюз уже к 2027 году.

"Мне нужна конкретная дата... (В противном случае - ред.) Россия сделает все, чтобы заблокировать этот процесс - даже не своими руками, а через некоторых европейских представителей", - писал Зеленский в Х.

Причем заявление было сделано на фоне той информации, что дата должна быть частью любого соглашения, которое президент подписал с США, Россией и Европой.

Орбан в свою очередь отреагировал на пост Зеленского следующим образом.

"Уважаемый господин президент, вы на неверном пути. Вступление в ЕС - это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты", - говорилось в публикации Орбана.

Такая реакция ставит Будапешт в открытое противостоянием с желаемым Киевом ускорением процесса вступления в ЕС.

Более того, недавно на митинге в Сомбатхее (запад Венгрии), риторика Орбана стала еще более резкой. Согласно публикациям в СМИ, он заявил, что любой, кто требует от ЕС отказаться от дешевой российской энергии, действует против интересов Венгрии.

"Тот, кто так говорит - враг Венгрии, следовательно, Украина - наш враг", - сказал Орбан.

Также лидер Венгрии ужесточил риторику в отношении Брюсселя. После публикаций о том, что чиновники ЕС рассматривали модели предоставления Украине частичных прав еще до завершение всех реформ, обходя тем самым право вето Венгрии, премьер-министр заговорил о "объявлении войны".

"Это открытое объявление войны Венгрии", - писал он.

BZ добавило, что Будапешт обвиняет "брюссельскую элиту" в якобы игнорировании воли венгерского народа и оказании политического давления на страну. Это происходит на фоне предстоящих выборов в парламент, которые пройдут в апреле.

Орбан уже неоднократно заявлял, что Брюссель хочет видеть в Будапеште правительство, которое больше не будет препятствовать вступлению Киева в ЕС.

