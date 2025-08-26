ua en ru
США готовы усилить безопасность послевоенной Украины разведкой и системами ПВО, - FT

Вторник 26 августа 2025 19:34
UA EN RU
США готовы усилить безопасность послевоенной Украины разведкой и системами ПВО, - FT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США планируют участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. В Вашингтоне предлагают помощь в разведке и защите украинского неба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Неназванные источники издания сообщили, что американские чиновники на прошлой неделе пообещали европейским участвовать в "координации" гарантий безопасности для Украины после завершения войны с Россией.

В частности, чиновники США заявили о готовности предоставить "стратегические возможности", в том числе разведку и наблюдение, занятся командованием и управлением, а также помочь системами ПВО для поддержки любой европейской миссии в Украине.

Чиновники уточнили, что послевоенная поддержка предполагает участие американских самолетов, логистику и наземные радары для поддержки европейской миссии и системы ПВО Украины.

Как пишет FT, США смогут использовать свои ресурсы разведки, наблюдения и управления для спутникового контроля за соблюдением перемирия и скоординированной работы западных войск на территории Украины.

Чиновники также предупредили, что реализация такого предложения зависит от обязательств европейских столиц развернуть десятки тысяч войск в Украине. По их словам, предложение все еще может быть отозвано.

В Пентагоне, комментируя такие слухи, рассказали изданию, что меры "находятся на стадии предварительного рассмотрения, и Министерство обороны не будет комментировать предварительные вопросы".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт не исключила, что США могут оказать поддержку Украине с воздуха в рамках гарантий безопасности.

Она уточняла, что президент США Дональд Трамп исключает только присутствие американских солдат в Украине.

При этом сам Трамп вчера, 25 августа, пообещал, что США будут участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности "с точки зрения поддержки".

