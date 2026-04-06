Иран высмеял дедлайн США: Трамп уже угрожает "адскою ночью"

Иранский режим несерьезно отнесся к дедлайну, который накануне поставил президент США Дональд Трамп. Американский лидер угрожает, что может устроить для Ирана "адскую ночь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Ирана в Зимбабве в соцсети X и пресс-конференцию Трампа.

Троллинг от Тегерана

Посольство Ирана в Зимбабве опубликовало ироничный ответ на установленный Трампом дедлайн. Дипломаты высмеяли временные рамки ультиматума, предложив США подстроиться под их график.

"В 20:00 - не очень удобно. Не могли бы вы перенести на время между 13:00 и 14:00 или, по возможности, на время между 01:00 и 02:00? Спасибо за внимание к этому важному вопросу", - говорится в сообщении.

Ответные угрозы Трампа

Дональд Трамп на пресс-конференции подчеркнул, что технологические возможности США якобы позволяют решить "иранский вопрос" мгновенно.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра", - сказал он.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет на этой же пресс-конференции анонсировал новые удары по Ирану.

"Сегодня будет нанесен самый массированный удар со времени начала этой операции. Завтра - еще более массированный , чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте с умом. Потому что этот президент не шутит", - добавил он.