Иран высмеял дедлайн США: Трамп уже угрожает "адскою ночью"

20:42 06.04.2026 Пн
Американский лидер вновь напомнил о своем дедлайне для Ирана
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Иранский режим несерьезно отнесся к дедлайну, который накануне поставил президент США Дональд Трамп. Американский лидер угрожает, что может устроить для Ирана "адскую ночь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Ирана в Зимбабве в соцсети X и пресс-конференцию Трампа.

Читайте также: "Иначе взорву все": Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном уже завтра

Троллинг от Тегерана

Посольство Ирана в Зимбабве опубликовало ироничный ответ на установленный Трампом дедлайн. Дипломаты высмеяли временные рамки ультиматума, предложив США подстроиться под их график.

"В 20:00 - не очень удобно. Не могли бы вы перенести на время между 13:00 и 14:00 или, по возможности, на время между 01:00 и 02:00? Спасибо за внимание к этому важному вопросу", - говорится в сообщении.

Ответные угрозы Трампа

Дональд Трамп на пресс-конференции подчеркнул, что технологические возможности США якобы позволяют решить "иранский вопрос" мгновенно.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра", - сказал он.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет на этой же пресс-конференции анонсировал новые удары по Ирану.

"Сегодня будет нанесен самый массированный удар со времени начала этой операции. Завтра - еще более массированный , чем сегодня. И тогда у Ирана будет выбор. Выбирайте с умом. Потому что этот президент не шутит", - добавил он.

Дедлайн Трампа

Напомним, вчера, 5 марта, президент США Дональд Трамп пригрозил, что если до 20:00 7 апреля по восточному времени (03:00 8 апреля по киевскому времени) Иран не откроет Ормузский пролив, американцы уничтожат иранские электростанции и не только.

После этого появились слухи о том, что страны-посредники предложили США и Ирану идею о перемирии на 45 дней.

Как стало известно позже, обе страны отклонили такое предложение.

Больше по теме:
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов, специальный корреспондент