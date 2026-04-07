В Иране молодежь призывают создать "живую цепь" вокруг электростанций

В Иране заместитель министра призвал молодежь создать "живую цепь" вокруг электростанций страны. Это произошло после угроз президента США Дональда Трампа бомбить инфраструктуру Ирана, если страна не откроет Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Так, заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими сделал публикацию в соцсетях, в которой призвал присоединиться к кампании.

"Я приглашаю всех молодых, культурных и художественных деятелей, спортсменов и чемпионов к национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее", - написал он.

Заместитель министра подчеркнул, что во вторник в 14.00 по местному времени возле электростанций по всей стране, независимо от вероисповедания и взглядов, иранцы станут бок о бок, чтобы заявить: нападения на объекты общественной инфраструктуры являются военным преступлением.

По данным СМИ, иранские власти имеют историю нарушений международного гуманитарного права путем вербовки детей-солдат, в частности во время ирано-иракской войны 1980-х годов, в которой погибли десятки тысяч детей.

Как сообщила правозащитная группа Amnesty International, в конце прошлого месяца Корпус стражей революции страны (КСИР) обратился к гражданам-"добровольцам" в возрасте от 12 лет, чтобы они помогали в военных действиях, в частности участвовали в патрулировании.