ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране молодежь призывают создать "живую цепь" вокруг электростанций

11:26 07.04.2026 Вт
2 мин
Заместитель министра сделал публикацию в соцсетях
aimg Ирина Глухова
Фото: в Иране молодежь призывают создать "живую цепь" вокруг электростанций (Getty Images)

В Иране заместитель министра призвал молодежь создать "живую цепь" вокруг электростанций страны. Это произошло после угроз президента США Дональда Трампа бомбить инфраструктуру Ирана, если страна не откроет Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент, - Axios

Так, заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими сделал публикацию в соцсетях, в которой призвал присоединиться к кампании.

"Я приглашаю всех молодых, культурных и художественных деятелей, спортсменов и чемпионов к национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое будущее", - написал он.

Заместитель министра подчеркнул, что во вторник в 14.00 по местному времени возле электростанций по всей стране, независимо от вероисповедания и взглядов, иранцы станут бок о бок, чтобы заявить: нападения на объекты общественной инфраструктуры являются военным преступлением.

По данным СМИ, иранские власти имеют историю нарушений международного гуманитарного права путем вербовки детей-солдат, в частности во время ирано-иракской войны 1980-х годов, в которой погибли десятки тысяч детей.

Как сообщила правозащитная группа Amnesty International, в конце прошлого месяца Корпус стражей революции страны (КСИР) обратился к гражданам-"добровольцам" в возрасте от 12 лет, чтобы они помогали в военных действиях, в частности участвовали в патрулировании.

Угрозы Трампа в сторону Ирана

Напомним, недавно Дональд Трамп вновь призвал Иран разблокировать проход кораблей через Ормузский пролив.

Он намекнул, что в случае отказа во вторник, 7 апреля, будут нанесены удары по энергетике и мостам в Иране.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации, план бомбардировок уже готов, однако Трамп рассматривает возможность отложить удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы дать шанс дипломатии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Более трех десятков прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО
Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света