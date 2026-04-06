Трамп объяснил, что считает настоящим военным преступлением в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 апреля, прокомментировал возможность того, что потенциальные удары по объектам критической инфраструктуры Ирана будут считаться военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В частности, журналисты спросили Трампа о том, могут ли удары США по объектам гражданской инфраструктуры в Иране, которые он пригрозил нанести, считаться военным преступлением.

"Меня это не беспокоит", - ответил он.

В то же время президент США рассказал, что считает настоящим военным преступлением.

"Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление - это позволить Ирану иметь ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.

Ультиматум Трампа

Отметим, вчера президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. За последние сутки американский лидер уже несколько раз повторил свой призыв и даже обратился к Ирану чуть ли не с матом, назвав их "убл*дками".

Кроме этого, Трамп дал нескольким медиа интервью, заявив, что у Ирана есть время до вторника, 7 апреля. Он отметил, что в случае отказа Тегерана восстановить судоходство США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.