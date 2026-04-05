"Иначе взорву все": Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном уже завтра

Президент США Дональд Трамп допустил, что уже к понедельнику, 6 апреля, может заключит сделку с Ираном. В ином случае он угрожает все разбомбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Ведущий Трей Ингст рассказал, что буквально только что имел 15-минутный разговор с Трампом. В ходе беседы американский лидер ему рассказал детали о переговорах и о том, что произойдет, если не будет сделки.

По словам Трампа, если Иран не заключит сделку и не сделает это быстро, тогда он рассматривает возможность "разнести все у черту" и взять под контроль нефть. Также он добавил, что по всему Ирану в таком случае будут падать мосты и будут уничтожены электростанции.

Затем ведущий спросил у президента о возможности сделки, на что Трамп сказал, что те, кто ведут переговоры от имени Ирана - имеют амнистию, чтобы они могли продолжать переговоры дальше.

Кроме того, лидер США добавил, что считает, что сможет добиться соглашения уже к завтрашнему дню.

"Я думаю, есть хорошие шансы - они сейчас ведут переговоры", - резюмировал Трамп.