"Иначе взорву все": Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном уже завтра

17:14 05.04.2026 Вс
Если Иран не пойдет на сделку, Трамп обещает бомбить мосты и электростанции по всей стране
aimg Эдуард Ткач
"Иначе взорву все": Трамп рассчитывает заключить сделку с Ираном уже завтра

Президент США Дональд Трамп допустил, что уже к понедельнику, 6 апреля, может заключит сделку с Ираном. В ином случае он угрожает все разбомбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Читайте также: США и Иран могли обсуждать прекращение огня за спиной у Израиля, - Axios

Ведущий Трей Ингст рассказал, что буквально только что имел 15-минутный разговор с Трампом. В ходе беседы американский лидер ему рассказал детали о переговорах и о том, что произойдет, если не будет сделки.

По словам Трампа, если Иран не заключит сделку и не сделает это быстро, тогда он рассматривает возможность "разнести все у черту" и взять под контроль нефть. Также он добавил, что по всему Ирану в таком случае будут падать мосты и будут уничтожены электростанции.

Затем ведущий спросил у президента о возможности сделки, на что Трамп сказал, что те, кто ведут переговоры от имени Ирана - имеют амнистию, чтобы они могли продолжать переговоры дальше.

Кроме того, лидер США добавил, что считает, что сможет добиться соглашения уже к завтрашнему дню.

"Я думаю, есть хорошие шансы - они сейчас ведут переговоры", - резюмировал Трамп.

Завершение войны против Ирана

Напомним, в начале апреля Дональд Трамп предположил, что война против Ирана продлится еще две-три недели. Также он выступил с обращением к нации, где тоже озвучил этот срок, но указал, что в течение этого времени будет нанес серьезный удар.

Параллельно Трамп требует от Ирана открыть Ормузский пролив и вчера дал на это очередные 48 часов. Сегодня он повторил свой призыв, но уже в матерной форме, заявив, что во вторник будет атаковать мосты и электростанции, если Иран не откроет пролив.

На данный момент неясно, как идут переговоры. Президент США утверждают, что обсуждения продолжаются, хотя в СМИ появляются публикации о тупике в переговорах.

