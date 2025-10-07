Дело MH17: Верховный Суд США отказал Сбербанку в кассации

Как отметил Ермак, это создает чрезвычайно важный юридический прецедент, ведь российские коммерческие структуры могут быть привлечены к ответственности в судах США за ущерб, причиненный РФ и контролируемыми ею террористическими организациями.

Иск в суд по делу MH7

Иск подала семья жертвы катастрофы, в которой погибли до 300 пассажиров. Речь идет о близких погибшего - 18-летнего Квина Шансмана. Суд установил, что российский Сбербанк через банковскую систему США финансировал боевиков так называемой "ДНР".

Суды первой и апелляционной инстанций уже отклонили попытки Сбербанка прикрыться "суверенным иммунитетом", и теперь это подтвердил Верховный Суд США, отметил Ермак.

"Дело будет рассмотрено по существу. Если иск будет удовлетворен, это станет мощным сигналом для всех структур, которые прямо или косвенно финансируют российскую агрессию: избежать ответственности больше не удастся", - написал глава ОП.