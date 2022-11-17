Россия контролировала "ДНР", а самолет сбили с Первомайского. Суд Гааги сделал заявление по MH17

Суд Гааги в ходе оглашения приговора по делу о крушении самолета рейса MH17 сделал заявление о том, с какой территории и какого оружия была запущена ракета, которая и привела к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из суда Гааги.

Суд постановил, что малайзийский самолет рейса MH17 в июле 2014 года был сбит с зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Ракета, как решил суд, была запущена со стороны оккупированного пророссийскими боевиками села Первомайское.

В то же время суд Гааги пришел к решению, что в то время боевиков так называемой "ДНР" контролировала Российская Федерация.

"Суд установил, что Российская Федерация имела общий контроль над так называемой "ДНР" с апреля 2014 года. Многие главари сепаратистов были тесно связаны с руководством России. В частности, "премьер-министр" Александр Бородай называл советника Путина Владислава Суркова" своим человеком в Кремле". Кроме того, Кремль согласовал назначение на "министерские посты" и координировал поставки российских вооружений на Донбасс", - заявил председательствующий судья.

Напомним, сегодня суд Гааги начал оглашение приговора по делу о крушении MH7 на Донбассе в 2014 году.

Как известно, 17 июля 2014 года в небе над украинским Донбассом был сбит пассажирский лайнер рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Следствие установило, что самолет сбила ракета, запущенная с ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ. Россияне переправили ЗРК в Украину, где сепаратисты и боевики так называемой "ДНР" использовали его в боях против ВСУ.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Из них две трети - граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Британии, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.