Россия оспорила в суде ООН причастность к сбитию рейса МН17

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО) касательно своей причастности к сбитию рейса MH17 в июле 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

В сообщении ведомство традиционно обвиняет ІСАО и страны Запада в предвзятости и неучете аргументов российской стороны в деле об авиакатастрофе.

В МИД РФ отметили, что решение Совета Международной организации гражданской авиации обжаловано российской стороной по всем аспектам - по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры.

Ведомство также уточнило, что обжалование решения "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной любых актов Совета ІСАО по этому делу". Это заявление прозвучало в контексте выхода России из спора еще в 2024 году.