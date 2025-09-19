Россия оспорила в суде ООН причастность к сбитию рейса МН17
Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО) касательно своей причастности к сбитию рейса MH17 в июле 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
В сообщении ведомство традиционно обвиняет ІСАО и страны Запада в предвзятости и неучете аргументов российской стороны в деле об авиакатастрофе.
В МИД РФ отметили, что решение Совета Международной организации гражданской авиации обжаловано российской стороной по всем аспектам - по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры.
Ведомство также уточнило, что обжалование решения "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной любых актов Совета ІСАО по этому делу". Это заявление прозвучало в контексте выхода России из спора еще в 2024 году.
Катастрофа рейса MH17
17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью потерпел катастрофу лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Международные следователи установили, что самолет был сбит ракетой, выпущенной зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", который российские военные разместили в районе города Шахтерск.
В 2022 году суд признал виновными в уничтожении лайнера ряд российских военных, а также членов террористической организации "ДНР", в частности террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.
В июле 2025 года ЕСПЧ признал Россию ответственной за многочисленные нарушения прав человека во время войны и сбития рейса MH17.
Однако в России цинично заявили, что не намерены выполнять это решение ЕСПЧ.