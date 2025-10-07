Справа MH17: Верховний Суд США відмовив Сбербанку в касації

Як зазначив Єрмак, це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент, адже російські комерційні структури можуть бути притягнуті до відповідальності у судах США за шкоду, завдану РФ та контрольованими нею терористичними організаціями.

Позов до суду у справі MH7

Позов подала родина жертви катастрофи, в якій загинули до 300 пасажирів. Йдеться про близьких загиблого - 18-річного Квіна Шансмана. Суд встановив, що російський Сбербанк через банківську систему США фінансував бойовиків так званої "ДНР".

Суди першої та апеляційної інстанцій вже відхилили спроби Сбербанку прикритися "суверенним імунітетом", і тепер це підтвердив Верховний Суд США, зазначив Єрмак.

"Справу буде розглянуто по суті. Якщо позов задовольнять, це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію: уникнути відповідальності більше не вдасться", - написав глава ОП.