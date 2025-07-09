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ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Украине и в сбитии рейса MH17

Среда 09 июля 2025 14:10
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ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Украине и в сбитии рейса MH17 Фото: ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейский суд по правам человека назвал Россию виновной в общем деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против РФ относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны и относительно сбития рейса MH17 на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕСПЧ.

Решение суда было объявлено сегодня, 9 июля. Российская сторона не явилась на оглашение решения, и отсутствовала на всех предыдущих заседаниях.

Решение ЕСПЧ касается четырех дел:

  • Украина против России (№ 8019/16) - нарушения во время вооруженного конфликта на Донбассе, в частности сбитие MH17, пытки, принудительный труд и прочее;
  • Украина против России (№ 43800/14) - похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;
  • Нидерланды против России (№ 28525/20) - обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;
  • Украина против России (№ 11055/22) - грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд своим решением признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам в отношении событий, произошедших до 16 сентября 2022 года, когда членство России в Совете Европы прекратилось.

Суд также признал РФ виновной в нарушениях прав человека, которые происходили на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года.

Речь идет об убийствах гражданских и военнопленных, лишение свободы, бесчеловечное обращение, применение пыток, игнорирование последствий ее ударов для гражданского населения, системную практику подавления украинской идентичности, в том числе через систему образования, вывоз украинских детей и взрослых гражданских вглубь оккупированных территорий и тому подобное.

Также суд установил, что рейс MH17 над Донецкой областью сбили из российского ЗРК "Бук" и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным.

Судья ЕСПЧ объяснил логику решения суда

Судья ЕСПЧ Николай Гнатовский прокомментировал важное решение и объяснил логику, которой руководствовался суд при оценке конкретных жалоб.

"Важность решения должна показать история. Комментариев будет немало. Сегодня только поблагодарю судьбу за возможность быть частью этого суда и обращу внимание на логику, которой руководствовался суд при оценке конкретных жалоб и толковании конвенции", - отметил Гнатовский.

По его словам, суд подчеркнул, что действия России в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы. По его мнению, характер и масштаб насилия, а также зловещие заявления руководства государства-ответчика относительно государственности Украины, ее независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и направлены на подрыв основ демократии.

"Ни в одном из предыдущих конфликтов, которые рассматривались Судом, не было столь единодушного осуждения со стороны международного сообщества вопиющего пренебрежения государства-ответчика к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны, а также столь четких мер, принятых Советом Европы для санкционирования неуважения этого государства к основополагающим ценностям Совета Европы", - добавил он.

Катастрофа Boeing-777 рейса MH17

Напомним, в июле 2014 года в небе над временно оккупированной частью Донецкой области был сбит пассажирский Boeing-777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Международное следствие установило, что самолет сбила российская зенитная ракета "Бук", привезенная с территории РФ, которая принадлежит 53-й бригаде ПВО российской армии. После пуска установку быстро вернули обратно в Россию.

Также напомним, в феврале 2023 года ЕСПЧ объединил дела "Украина и Нидерланды против России" и "Украина против России (Х)" относительно полномасштабного вторжения в одно большое производство.

В июне 2024 года состоялись слушания в ЕСПЧ по совместному делу Украины и Нидерландов против России. Представители государства-ответчика не явились на слушания, но оба истца присутствовали.

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