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В России цинично отреагировали на решение ЕСПЧ по MH17

Россия, Среда 09 июля 2025 21:41
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В России цинично отреагировали на решение ЕСПЧ по MH17 Фото: место гибели рейса MH17 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В России прокомментировали решение Европейского суда по правам человека, который признал Москву виновной в гибели рейса MH17 - авиалайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году. Ожидаемо Кремль заявил, что не будет признавать решение суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова для российской пропаганды.

Песков подтвердил, что Россия не собирается выполнять любые решения ЕСПЧ. Среди них и решение по катастрофе самолета, которое вынес суд 9 июля.

"Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать", - заявил он в ответ на вопрос журналистов.

Катастрофа Boeing 777 рейса MH17

В июле 2014 года в небе над временно оккупированной частью Донецкой области, возле города Шахтерск, был сбит пассажирский самолет Boeing-777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур (рейс MH17). Все 298 человек на борту авиалайнера погибли.

Россияне активно пытались обвинить в преступлении Украину. Однако международное следствие установило, что самолет сбила российская зенитная ракета комплекса "Бук". Установка, запустившая ракету, принадлежала 53-й бригаде ПВО российской армии. Ее оперативно вывезли в Россию, когда стало понятно, что именно сбили над Шахтерском.

В 2022 году в Нидерландах суд признал виновными в гибели авиалайнера ряд лиц, которые на момент трагедии принадлежали к числу пророссийских террористов из террористической организации "ДНР". Среди них был террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

В июне 2024 года состоялись слушания в ЕСПЧ по совместному делу Украины и Нидерландов против России. Представители государства-ответчика не явились на слушания, но оба истца присутствовали.

9 июля 2025 года ЕСПЧ признал Россию ответственной за многочисленные нарушения прав человека во время войны сбивания рейса MH17 на Донбассе. Таким образом, суд подтвердил вину России в уничтожении пассажирского самолета и гибели сотен людей. В Украине назвали это решение историческим.

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