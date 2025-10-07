Дело MH17: Верховный Суд США отказал Сбербанку в кассации
Верховный Суд США отказал российскому Сбербанку в открытии кассации по делу малайзийского боинга MH17, который был сбит системой "Бук" в небе над Донбассом в 2014 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
Как отметил Ермак, это создает чрезвычайно важный юридический прецедент, ведь российские коммерческие структуры могут быть привлечены к ответственности в судах США за ущерб, причиненный РФ и контролируемыми ею террористическими организациями.
Иск в суд по делу MH7
Иск подала семья жертвы катастрофы, в которой погибли до 300 пассажиров. Речь идет о близких погибшего - 18-летнего Квина Шансмана. Суд установил, что российский Сбербанк через банковскую систему США финансировал боевиков так называемой "ДНР".
Суды первой и апелляционной инстанций уже отклонили попытки Сбербанка прикрыться "суверенным иммунитетом", и теперь это подтвердил Верховный Суд США, отметил Ермак.
"Дело будет рассмотрено по существу. Если иск будет удовлетворен, это станет мощным сигналом для всех структур, которые прямо или косвенно финансируют российскую агрессию: избежать ответственности больше не удастся", - написал глава ОП.
Напомним, Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ІСАО) относительно своей причастности к сбитию рейса MH17 в июле 2014 года.
Катастрофа рейса MH17
В июле 2014 года в небе над Донбассом сбили лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.
Согласно выводам международного следствия, самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", который россияне разместили неподалеку от Шахтерска.
В 2022 году суд признал виновными в уничтожении лайнера ряд российских военных, а также членов террористической организации "ДНР", в частности террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.
Летом этого года ЕСПЧ признал Россию ответственной за многочисленные нарушения прав человека во время войны и сбивания рейса MH17.
Однако в России цинично заявили, что не намерены выполнять это решение ЕСПЧ.