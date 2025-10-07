Справа MH17: Верховний Суд США відмовив Сбербанку в касації
Верховний Суд США відмовив російському Сбербанку у відкритті касації у справі малазійського боїнга MH17, який був збитий системою "Бук" у небі над Донбасом 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голова Офісу президента Андрія Єрмака.
Як зазначив Єрмак, це створює надзвичайно важливий юридичний прецедент, адже російські комерційні структури можуть бути притягнуті до відповідальності у судах США за шкоду, завдану РФ та контрольованими нею терористичними організаціями.
Позов до суду у справі MH7
Позов подала родина жертви катастрофи, в якій загинули до 300 пасажирів. Йдеться про близьких загиблого - 18-річного Квіна Шансмана. Суд встановив, що російський Сбербанк через банківську систему США фінансував бойовиків так званої "ДНР".
Суди першої та апеляційної інстанцій вже відхилили спроби Сбербанку прикритися "суверенним імунітетом", і тепер це підтвердив Верховний Суд США, зазначив Єрмак.
"Справу буде розглянуто по суті. Якщо позов задовольнять, це стане потужним сигналом для всіх структур, які прямо чи опосередковано фінансують російську агресію: уникнути відповідальності більше не вдасться", - написав глава ОП.
Нагадаємо, Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо своєї причетності до збиття рейсу MH17 у липні 2014 року.
Катастрофа рейсу MH17
У липні 2014 року в небі над Донбасом збили лайнер Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур. Загинули всі 298 осіб, що перебували на борту.
Згідно з висновками міжнародно слідства, літак було збито ракетою, випущеною із зенітного ракетного комплексу "Бук-М1", який росіяни розмістили неподалік Шахтарська.
У 2022 році суд визнав винними у знищенні лайнера низку російських військових, а також членів терористичної організації "ДНР", зокрема терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
Влітку цього року ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за численні порушення прав людини під час війни та збиття рейсу MH17.
Однак у Росії цинічно заявили, що не мають наміру виконувати це рішення ЄСПЛ.