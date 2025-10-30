Дело Кудрицкого. Как экс-глава "Укренэрго" оказался в суде и в чем его подозревают

Кто такой Кудрицкий

До работы в энергетической сфере Владимир Кудрицкий занимался аудитом, бизнес-консалтингом и инвестиционной деятельностью. В августе 2020 года стал главой правления НЭК "Укрэнерго", сделав акцент в своей работе на отключение украинской энергосистемы от российской и синхронизацию с европейской сетью ENTSO-E. Позже это событие назвали одним из его главных достижений на посту главы "Укрэнерго".

При этом, компания в 2021 году попала в конфликт с Министерством энергетики. Это произошло после старта работы реформы корпоративного управления, которая дала "Укрэнерго" больше самостоятельности и независимости. После начала войны "Укрэнерго" под управлением Кудрицкого пережило первые удары по энергетике и отключения света.

Также Кудрицкий попал в несколько скандалов. Первый был связан с закупкой бронежилетов для Нацгвадрии якобы по завышенной цене. Комментируя расследование, Кудрицкий заявил, что покупка осуществлялась в условиях начала войны, то есть огромного дефицита, поэтому цены на рынке были гораздо выше, чем обычно.

Еще один скандал возник после сообщения о том, что Кудрицкий якобы получает 2 миллиона в месяц. В ответ на это он заявил, что его оклад не менялся с 2020 года.

В сентябре 2024 года наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил Кудрицкого с должности. Собеседники РБК-Украина отмечали, что ключевой причиной якобы стал вопрос защиты энергообъектов во время атак, о чем шла речь во время Ставки, которую проводит президент Владимир Зеленский.

При этом, некоторые члены набсовета - независимые эксперты Даниэль Доббени и Педер Андреасен не согласились с решением об увольнении Кудрицкого, назвали его "политически мотивированным" и объявили о досрочном выходе из набсовета.

Сам Кудрицкий тогда заявил, что его увольнение стало следствием политического давления и попыток влиять на деятельность компании.

Вырубка леса и мошенничество

21 октября правоохранители провели обыски у бывшего главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. По информации источников РБК-Украина, следователи проверяли возможное злоупотребление и растрату средств государственной компании. Также речь шла о вероятном искусственном завышении объемов вырубки леса и стоимости работ во время строительства энергетических магистралей.

Позже и сам Кудрицкий рассказал об обысках, назвав их "ситуацией с политическим подтекстом". Обыски проводили у него дома, также осмотрели машину. Причем сначала его остановила патрульная полиция, а потом к авто подошли неизвестные, забрали у него телефон и сообщили о "неотложных обысках".

"Учитывая, что даже при всем желании я не могу найти свое отношение к вырубке леса, а главное - что никаких намеков на это в предоставленных мне документах не было, я склонен считать, что целью сегодняшних событий было лишь получить доступ к моему телефону и почитать, о чем там таком интересном и с кем я переписываюсь", - написал тогда Кудрицкий у себя на Facebook.

Фото: Владимир Кудрицкий возглавлял "Укрэнерго" в 2020-2024 годах (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спустя неделю, 28 октября, сотрудники ГБР задержали Кудрицкого во Львовской области, где он был с семьей. В Бюро сообщили, что разоблачили львовского бизнесмена и экс-главу правления "Укрэнерго" на мошенничестве.

По словам источников РБК-Украина, речь шла о бизнесмене Игоре Гринкевиче, который уже сидит в СИЗО, пока в суде слушается его дело о поставках некачественного военного снаряжения для ВСУ.

По версии следствия, Кудрицкий сговорился с Гринкевичем еще в 2018 году, когда занимал должность заместителя главы "Укрэнерго". В то время компания проводила тендер на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, в котором победила компания Гринкевича.

Стороны заключили соглашение на 68 млн гривен, "Укрэнерго" перечислило фирме Гринкевича 13,7 млн гривен аванса и эти деньги Кудрицкий и бизнесмен якобы между собой поделили. С этой версией обвинители пришли в Печерский суд.

Суд над Кудрицким

29 октября Владимира Кудрицкого доставили в здание Печерского районного суда. Следственным судьей по автораспределению назначили Кристину Константинову. Суд начался с длительной и довольно затянутой проверки ходатайств всех СМИ, которые пришли на заседание, чего обычно не происходит. Затем начался судебный процесс.

Кудрицкому выбирали меру пресечения. Еще до суда собеседники РБК-Украина сообщили изданию, что гособвинитель будет запрашивать содержание под стражей или 13,7 млн залога - столько же, на сколько якобы пострадало "Укрэнерго". Но настаивать будут именно на содержании под стражей из-за рисков.

Фото: Владимир Кудрицкий в Печерском райсуде Киева (Юлия Акимова/РБК-Украина)

Потом адвокат Николай Грабик ходатайствовал о том, чтобы Кудрицкого выпустили из бокса и разрешили сесть возле адвоката. Судья Константинова спросила, согласна ли с этим сторона обвинения, а потом неожиданно задала вопрос самим конвоирам - согласны ли они с тем, что Кудрицкого нужно выпустить из бокса. Конвоиры отметили - в зале много людей, поэтому они не могут гарантировать безопасность, поэтому адвокату отказали и до конца заседания Кудрицкий был в боксе.

Во время судебного заседания прокуроры кратко зачитали фабулу дела. Обвинители отметили, что по результатам тендера между ООО "Визын рич" (фирма Гринкевича) и банком "Конкорд" был подписан договор о предоставлении банковской гарантии на 8,8 млн гривен и 4,8 млн аванса - этот договор был в тендерной документации. Гарантия залог того, что компания выполнит договор. "Укрэнерго", в свою очередь, выплатило "Визын рич" аванс.

Но компания Гринкевича работы проводить не стала. Поэтому, согласно договору, "Укрэнерго" запросило деньги обратно у банка, но тот отказал. В результате судебных тяжб, в 2021 году "Конкорд" был вынужден выплатить "Укрэнерго" 4,8 млн и 8,8 млн, то есть те самые 13,7 млн - сумма, которую обвинители просят у суда в качестве залога за Кудрицкого.

Также прокуроры отметили, что Кудрицкий якобы знал, что Гринкевич не будет выполнять работы - в этом и заключался преступный умысел по версии следствия. А получив средства обратно, Кудрицкий и Гринкевич поделили деньги.

Кроме того, обвинители объяснили, почему выступают даже против залога, а делают акцент на содержание под стражей. По словам одного из прокуроров, Кудрицкий применяет "средства конспирации".

"Были получены оперативные данные том, что Кудрицкий, с целью избежать ответственности, осуществляет действия, направленные на укрывательство от органа досудебного расследования, используя при этом средства конспирации, меняя номера телефонов, мобильные терминалы, транспортные средства, использует средства контрнаблюдения, осуществляет переезд вблизи государственной границы", - отметил один из прокуроров, пока в зале послышался приглушенный смех.

Среди прочего, прокуроры отметили, что Кудрицкого как раз задержали недалеко от границы, куда он, по версии следствия, выехал срочно, чтобы уничтожить доказательства.

Адвокат, оппонируя обвинению, отметил, что так и не понял, в чем обвиняют Кудрицкого. Его фамилия в материалах дела была названа вскользь, никаких аргументов о сговоре между Кудрицким и Гринкевичем обвинение не предоставило. Также не совсем понятно, в чем сама суть дела, ведь государственное предприятие получило деньги назад, включая штрафы и пеню.

"Что важно - в материалах, на которые в своих ходатайствах ссылается сторона обвинения, не содержат ни одного прямого или непрямого доказательства участия Кудрицкого в завладении путем обмана денежных средств", - отметил адвокат.

Также адвокат отметил, что требование обвинителей в содержании под стражей Кудрицкого не имеет под собой оснований. Грабик предоставил суду счет-фактуру, который доказывает, что Кудрицкий еще за месяц до этого запланировал поездку во Львовскую область, на каникулы своих детей. А при задержании ни у него, ни у членов его семьи не обнаружили загранпаспортов, что доказывает, что за границу он бежать не собирался.

В качестве альтернативы сторона защиты предложила отдать Кудрицкого на поруки нардепам, которые пришли на заседание и предоставили соответствующие заявления. Среди них Ярослав Железняк, Инна Совсун и Максим Хлапук. Также на заседание пришла нардеп Анастасия Радина. Однако судья приняла заявления Хлапука и Совсун - Железняка и Радиной в этот момент не было в зале.

Рассматривая заявления, судья вызвала Хлапука и Совсун по очереди на трибуну, и спросила, сколько денег им нужно будет заплатить, если Кудрицкий не выполнит условий суда и сбежит. Оба нардепа не смогли ответить правильно.

Затем судья дала слово Кудрицкому. Он отметил, что на то время для "Укрэнерго" защита авансовых платежей банковской гарантией была абсолютно стандартной практикой. И это банк должен был в первую очередь решать, давать такую гарантию фирме Гринкевича, или нет.

"Тот факт, что банк "Конкорд" подписал с ООО "Визын рич" договор банковской гарантией, это является частью бизнеса любого банка, то есть банк "Конкорд" очевидно сделал это не на бесплатной основе, он должен был сам проанализировать риски, определить, может ли банк гарантировать обязательства этого предприятия…", - отметил Кудрицкий.

По его словам, в деле нет ни одного доказательства того, что он повлиял на банк, чтобы тот заключил договор с фирмой Гринкевича.

"Фактически меня обвиняют в том, что "Укрэнерго" с недобросовестного подрядчика стянуло банковскую гарантию", - добавил Кудрицкий.

Когда всех выслушали, Константинова объявила перерыв. Пока присутствующие ждали вердикта, нардеп Анастасия Радина в комментарии РБК-Украина отметила, что обвинения не имеют под собой никаких оснований. Не совсем понятно, почему дело рассматривается спустя семь лет после того, как ситуация произошла, почему в этом обвиняют именно Кудрицкого, а не тех, кто конкретно отвечал на то время за проведения тендеров, и в чем сама суть обвинения.

"Пока выглядит так, что дело не обосновано, и, к сожалению, мы видели случаи, когда ГБР делало вещи, которые были очень похожи на политические преследования и, в принципе, можно констатировать, что настал и даже перезрел момент перезапуска ГБР, соответствующий законопроект мы с коллегами зарегистрировали еще больше месяца назад. Я думаю, что время Раде рассмотреть этот законопроект, не откладывая", - отметила Радина.