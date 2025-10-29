Сторона обвинения будет просить Кудрицкому арест с возможностью залога, - источники

Сторона обвинения будет просить для бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого содержания под стражей с возможностью залога в 13 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Сторона обвинения будет просить (для Кудрицкого - ред.) содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог составит 13 млн гривен", - отмечают источники.

Отмечается, что позиция обвинения - именно арест, ведь речь идет о тяжком преступлении, совершенном в сговоре группой лиц, с большими суммами убытков, и есть риски как сокрытия от следствия, так и влияния на других участников дела.

Дело Кудрицкого

Напомним, ранее сотрудники ГБР задержали бывшего председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия "НЭК "Укрэнерго".

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник госпредприятия вступил в сговор с представителями частной компании. В то время он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП "НЭК "Укрэнерго".